Среда, 2 Июня 2021 13:12

АрмИнфо.Армении следовало обращаться в ОДКБ и Совбез ООН параллельно. Во всяком случае, я не вижу здесь абсолютно никаких юридических противоречий. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян.

"То, что происходит на нашей суверенной территории с 12-го мая, согласно Уставу ООН является нарушением территориальной целостности посредством применения силы и угрозы силы. Данная статья Устава ООН дает любому подвергнувшемуся подобным действиям государству право на самооборону. Соответственно, стрельбу наших военных по азербайджанским захватчикам не осудит никто", - подчеркнул он.

12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер- министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. Тем не менее, до сих пор азербайджанские военные продолжают находиться на территории Армении. Более того, их число выросло с 250-ти до тысячи.

Отсутствие подобных действий со стороны ВС Армении, согласно парламентарию, обусловлено нежеланием поддаваться на преднамеренные провокации Баку с целью развязывания очередной широкомасштабной войны. К ней Армения пока не готова, а стратегический партнер Россия и ОДКБ оказывать военную поддержку, судя по всему, не торопятся.

На подобном фоне Симонян считает применение Ереваном всего имеющегося правового и дипломатического арсенала и инструментария практически безальтернативной необходимостью. В первую очередь, в силу того, что любое применение силы одного государства в отношении другого, как правило, сопровождается заявлением потерпевшей стороны о данном шаге в Совет Безопасности ООН. Чего в случае Армении по непонятным ему причинам до сих пор не сделано.

В этом свете, парламентарий считает извещение со стороны Еревана СБ ООН о вторжении азербайджанских военных на территорию Армении необходимым шагом. И то, что этого до сих пор не сделано, отнюдь не означает, что это нельзя сделать сейчас. "Взамен обращения в СБ ООН, наше правительство обратилось в ОДКБ. Очень возможно, что это было верным шагом. Но параллельно было необходимо обратиться и в ООН, учитывая, что эти два шага не только не противоречат, но и дополняют друг друга", - подчеркнул он.