Вторник, 1 Июня 2021 14:02

АрмИнфо.Текущая эскалация на границе между Азербайджаном и Арменией является зеркальным отражением отсутствия между этими странами дипломатических отношений.

Межгосударственная граница не демаркирована и не делимитирована, а об ее точной конфигурации еще только предстоит договариваться. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"Новость во всем этом - это прекращение существования "пояса безопасности" вокруг непризнанной НКР в результате совместного заявления о прекращении боевых действий 10 ноября 2020 года. Азербайджанская армия на новых позициях. И как следствие главным вопросом в урегулировании застарелого межгосударственного противостояния стало не обсуждение статуса Карабаха, а обеспечение безопасности на вновь возникшей разделительной линии", - подчеркнул он.

Последнее, согласно аналитику, ставит новые, весьма непростые вопросы. В частности то, какие карты и политическую географию брать за основу в процессе определения границ. Усложняет ситуацию, на его взгляд, не только максимализм Еревана и Баку, но и история распада СССР революционным путем, без четких правовых критериев и вне строгих юридических формул. Последнее, в числе всего прочего, поднимает еще один вопрос - о существовавших во времена единого СССР анклавах.

Real politik, согласно Маркедонову, сегодня во многом определяется подкрепленной Анкарой уверенностью Баку в собственных силах. И стремясь закрепить свой успех, Азербайджан в первую очередь пытается отодвинуть вопрос статуса Карабаха в диалог вокруг мирного урегулирования конфликта на второй план. Посредством выдвижения на первый план проблем демаркации и делимитации уже между Арменией и Азербайджаном. При этом прописанного в базовых принципах вопроса статуса Карабаха пока еще никто не отменял.

Комментируя текущую роль России в данных процессах, аналитик подчеркнул, что в Армении она вызывает определенный скепсис. При этом, напомнив, что односторонняя позиция РФ немедленно выявит критиков ее миротворческой миссии в Карабахе, вплоть до требований ее немедленного прекращения. В этом свете, он оценивает балансирование Москвы в нынешних условиях как суровую политическую необходимость, которая, как минимум, будет сохранена до особого случая. Однако, стремление к мирному межеванию границ Армении и Азербайджана, на его взгляд, отнюдь не исключает жесткого реагирования России в случае возникновения самого худшего сценария.

"Да, мы видим, что соцопросы в Армении фактически уравняли симпатии армян к Франции и России. Однако, ничего нового, что бы выходило за рамки "базовых принципов", Франция до сих пор Армении не предлагала. Меж тем, Россия сегодня присутствует в регионе конфликта реально и вполне себе осязаемо как миротворец, как военный союзник Армении и как важный партнер Азербайджана. И односторонней позиции в отличие от Турции не занимает", - подчеркнул он.

В этом свете, Маркедонов оценивает межевание границ между Арменией и Азербайджаном как одну из задач на пути реализации важнейшей цели России по предотвращению новой войны в Закавказье. Таким образом, по его прогнозам, с целью достижения оптимального результата, Москва будет любыми способами пытаться избежать напряженности в отношениях с кем бы то ни было. И, как минимум, не стать ее инициатором.

20 мая зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки в обмен на вывод азербайджанских войск с территории Армении. В подтверждение он выложил в сеть трехсторонний документ, который, согласно его утверждениям, находится на этапе согласования.

Пашинян в ходе выступления в парламенте в тот же день подтвердил подлинность опубликованного в сети проекта документа, заявив, что собирается его подписать, "поскольку соглашение полностью соответствует интересам Армении". Меж тем, в Баку увязывают данный документ с признанием Арцаха как части Азербайджана.