Вторник, 1 Июня 2021 13:53

АрмИнфо.Армяно-грузинская сухопутная граница начала функционировать в полном объеме.

Так, согласно решению межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии сообщило об открытии с 1 июня своих сухопутных границ с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Согласно решению, визит в Грузию разрешен туристам из более чем 50 стран мира. Въезд в страну разрешен тем иностранцам, которые уже прошли полный курс вакцинации и на границе предъявили справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Того, кто не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в республике он еще раз сдаст тест на коронавирус.

Напомним, что Грузия закрыла свои сухопутные границы 16 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронули грузоперевозки. С 1 февраля текущего года Грузия открыла свои воздушнее границы для граждан ряда стран, в том числе и соседних Армении, Азербайджана и России.

Стоит также заметить, что ограничения, действующие более года стали серьезным препятствием для граждан Армении, которые не только организовывали свой отдых на грузинской территории, но и зачастую ездили в Россию транзитом через Грузию через КПП "Казбеги - Верхний Ларс".

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, касаясь решения открыть сухопутные границы, выразил

убеждение, что этот шаг будет способствовать росту числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте. "Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ с завтрашнего дня станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики", - сказал Гарибашвили 31 мая.