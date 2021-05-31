Понедельник, 31 Мая 2021 18:28

АрмИнфо. В предстоящих внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня, зарегистрировались 22 партии и 4 блока. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

При этом он отметил, что он с 2012 года он работает в ЦИК и на его памяти это самое беспрецедентное число политических сил, которые изъявили желание принять участие в выборах.

Мукучян также согласился с тем, что безусловно в связи с этим вырастут и затраты для проведения выборов, поскольку придется печатать больше бюллетеней. "Одно дело напечатать около 40 млн бюллетеней, другое более 70 млн. Мы ведем подсчеты. Завтра будут представлены цифры. После того, как все расчеты будут завершены, мы детально представим и вопросы, связанные с финансированием", - разъяснил Мукучян, также добавив, что агитационная кампания партий стартует 7 июня.

Ранее, полиция Армении сообщила, что 2 581 093 гражданина РА имеют право принять участие в электоральных процессах, намеченных на 20 июня.

Напомни также, что изначально заявки на участие в выборах подавали 23 партии, но одна из них не была зарегистрирована ЦИК РА из-за недочетов в документах, которые не были устранены в отведенный уполномоченным органом срок в 48 часов.