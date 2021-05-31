Понедельник, 31 Мая 2021 13:27

АрмИнфо.Текущий кризис вокруг Сюникской области продемонстрировал необходимость переосмысления, пересмотра, диверсификации внешней политики Армении в области безопасности и экономики по всем направлениям. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Речь идет о гармонизации интересов Армении с партнерами, с которыми наши интересы реально совпадают. И вот здесь, в контексте безопасности, первостепенное значение обретают отношения Армении с Францией, остальными странами ЕС и США. Очень важны для нас отношения с Ираном и Индией. Особенно с учетом намечающейся нормализации отношений Тегерана с Западом. Думаю, что это открывает нашим странам обширные перспективы сотрудничества", - заметил он.

Внеочередные парламентские выборы Меграбян считает начальным этапом на пути преодоления кризиса в Армении и вытекающих из него вызовов, обусловленных пандемией коронавируса и 44-х дневной войной. На его взгляд, то, как Армения использует эту возможность, является вопросом экзистенциальной важности.

26 мая 26 политических сил, намеревающихся принять 20 июня участие во внеочередных парламентских выборах, представили в Центризбирком свои пропорциональные списки. Официальный старт предвыборной кампании назначен на 7 июня. Список правящей партии "Гражданский договор" ожидаемо возглавил сам Никол Пашинян, а вот места вице-премьера Тиграна Авиняна и ереванского мэра Еревана Айка Марутяна заняли владелец концерна Sil Group Хачатур Сукиасян и другой известный предприниматель Гурген Арсенян.

По оценкам эксперта, по большому счету, водораздел между участвующими в выборах политическими силами проходит не столько между прозападным и пророссийским мировоззрениями, сколько между силами, для которых суверенитет и свобода страны являются абсолютным приоритетом, и теми, для которых все это просто слова. <Здесь не вопрос вкуса. Здесь вопрос четкого видения будущего Армении>, - заметил эксперт.

Согласно Меграбяну, все 30 лет независимости Армении показывают, что все бывшие власти, в той или иной мере, уступали суверенитет страны в обмен на безопасность, уступали важнейшие экономические активы, систему государственного управления подменяли вертикально-интегрированной системой коррупции и криминальной олигархии.

"Проблема в том, что сегодня все эти люди не только не раскаялись, но и не скрывают своих планов реванша. Все эти люди обслуживают чужую повестку в ущерб собственной стране и являются ничем иным, как пятой колонной. На предстоящих выборах перед ними стоит одинаковая политическая цель - реванш и возвращение коррупционной ренты, которой они пользовались годами. Ради этой цели они будут объединять усилия, отставив свои прежние и даже нынешние разногласия", - подытожил Меграбян.