Пятница, 28 Мая 2021 18:29

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Согласно сообщению ОБСЕ, сопредседатели провели консультации с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Женеве 27 и 28 мая.

Согласно сообщению, во встречах участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспршик.

Отмечается, что сопредседатели принимают к сведению сообщение о задержании 27 мая шестерых армянских солдат и призывают в полной мере освободить всех военнопленных и других задержанных.

«Сопредседатели также подчеркивают обязанность обращаться с задержанными в соответствии с международным гуманитарным правом.

Сопредседатели настоятельно призывают стороны немедленно снять все ограничения на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, а также призывают стороны полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с декларацией о прекращении огня от 9 ноября», - говорится в заявлении посредников.

Вместе с тем, сопредседатели также с озабоченностью отмечают несколько недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе.

«Применение силы или угроза силой для разрешения пограничных споров недопустимы. Мы призываем обе стороны предпринять незамедлительные шаги, включая передислокацию войск для деэскалации ситуации и начать переговоры о делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы содействовать этому процессу», - отмечается в заявлении.

Принимая во внимание условия своего мандата в ОБСЕ и чаяния всех народов региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели снова призывают стороны возобновить свою деятельность под их эгидой при первой же возможности.