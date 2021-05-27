Четверг, 27 Мая 2021 11:34

АрмИнфо. На Южном Кавказе и сопредельных регионах процесс перекройки государственных границ на обширнейших территориях Евразии начался, начиная еще с четырехдневной войны в апреле 2016 года. И уже сегодня можно прогнозировать, что в его результате изменятся не только межгосударственные границы, но и вполне могут возникнуть новые государства.

Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Республики Арцах Арман Меликян. "Сегодня мы видим, что процесс этот продолжается. Более того, есть все перспективы в пользу его растягивания на ближайшее десятилетие. Думаю, с учетом того, что данные трансформации затронут как ближайшие, так и более дальние соседние с нами страны, в данном случае можно говорить о 10-ти годах как о минимуме. Совершенно очевидно, что для разных участников данного процесса его длительность и интенсивность может быть совершенно разной", - убежден он.

Согласно дипломату, Армению данные процессы уже затронули, причем с достаточно плачевными результатами. В этом свете, он прогнозирует ближайшие 5 лет для Армении как критически сложные и тяжелые. По оценкам Меликяна, в этот период армянской государственности и народу необходимо будет решить вопрос выживаемости на своей территории. На взгляд Меликяна, Армения уже находится практически в эпицентре процесса объемных геополитических сдвигов.

И по его прогнозам, еще какое-то время страна будет находиться в качестве заложника данного процесса, в рамках которого начавшаяся на Ближнем Востоке волна насилия в сентябре 2020 года докатилась и до Армении. И судя по стремлению Израиля окончательно закрыть вопрос Палестины, параллельно, на взгляд дипломата, будут создаваться предпосылки для уничтожения Ирана как клерикального государства. Как результат, Армения, по его прогнозам, столкнется с дополнительными новыми вызовами и угрозами.

В свою очередь угроза разворачивания очередной турецко-азербайджанской агрессии на южных рубежах Армении, по прогнозам дипломата, вполне может привести к формированию совершенно новой военно-политической ситуации и в северных провинциях Ирана. По его словам, речь идет о перспективе центробежных выступлений местного тюркоязычного населения против действующего в ИРИ режима.

"Вне всяких сомнений многое в формировании данных перспектив будет зависеть от шагов России на Южном Кавказе. При этом необходимо понимать, что Москва может оставить себе пути к отступлению и просто уйти из Южного Кавказа. Но Тегеран такой возможности лишен. Все это тесно связано со степенью прочности иранского теократического режима. И в случае реализации наихудшего для иранских правящих кругов сценария будет решаться вопрос существования Ирана не только как исламской демократии, но само его сохранение в нынешних границах как унитарного государства", - подытожил дипломат.

25 мая в Армению с рабочим визитом посетила делегация, возглавляемая министром дорожного строительства и градостроительства Ирана Мохаммадом Эслами. 26 мая в Ереван прибыл глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Глава иранской дипломатии провел встречи со всем высшим руководством Армении, включая и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.