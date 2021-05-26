Среда, 26 Мая 2021 19:44

АрмИнфо.Армения не станет подписывать документ с Азербайджаном, пока азербайджанские формирования не покинут территорию Республики Армения. Об этом заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян 26 мая в ходе правительственного часа в парламенте.

Пашинян напомнил, что ранее уже говорил - либо оговоренный документ подписывается после вывода азербайджанских ВС, либо подписывается документ, в котором оговариваются как конкретные сроки вывода военных Азербайджана, так и в каком направлении они будут отступать.

При этом Пашинян заявил о том, что вторжение на территорию РА - не самостоятельное решение Баку. "Не знаю с кем были согласованы действия Баку, но уверен, что он в одиночку не осмелился бы на подобное. Думаю, с определенными лицами все же была согласована эта программа, но пока у нас нет конкретики, мы будем работать. Но при наличии обоснованных сведений о том, что с какими то международными субъектами эта программа была согласована, мы должны будем открыто, публично рассказать нашему народу о событиях последних, возможно, 10 лет",- заявил он.

Напомним, что 20 мая в ходе заседания правительства и.о. премьер-министра Армении подтвердил подлинность документа, распространенного в сети интернет. По его словам, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей.