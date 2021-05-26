Среда, 26 Мая 2021 19:13

АрмИнфо. Новая армянская авиакомпания FlyOne Armenia планирует начать свой первый рейс уже летом, - сообщили АрмИнфо в пресс-службе многопрофильного концерна SIL Group.

Концерн совместно с молдавской авиакомпанией FlyOne скоро выйдет на армянский рынок пассажирских авиаперевозок под брэндом FlyOne ARMENIA - новой авиакомпанией, соответствующей международным стандартам, и будет выступать в качестве национального авиаперевозчика страны.

Как говорится в сообщении SIL Group, компания ООО FlyOne Armenia, согласно процедуре, подало заявку на получение сертификата эксплуатанта самолета в начале весны.

Здесь сообщили, что утром 26 мая первый самолет Airbus A320 авиакомпании FlyOne Armenia Air Fleet прибыл в ереванский международный аэропорт <Звартноц> для прохождения необходимого технического осмотра.

Как говорится в сообщении, вхождение авиакомпании FlyOne Armenia в сферу авиации Армении позволит гражданам страны путешествовать по несравненно более доступным ценам. Новый оператор готов предложить своим пассажирам те направления, которые наиболее востребованы на армянском рынке.

Молдавская авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) была основана в 2016 году. Будучи молодой компанией, ей удалось за очень короткое время стать одним из лидеров авиационного рынка Республики Молдова. В течение 2018 - 2020 годов компания неоднократно входила в ТОП-10 самых авторитетных авиакомпаний EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Мирча Малека, молдавский бизнесмен и директор FlyOne, сказал, что первая попытка использовать собственный самолет началась с авиаборта, зарегистрированного в Армении и принадлежащего армянской компании. <Когда мы только начинали создавать собственную авиакомпанию, это заставило нас задуматься об армянском рынке, изучить его. Принимая во внимание наши связи - друзей, партнеров, бизнесменов, а так же тот факт, что армянский рынок очень похож на молдавский, мы начали рассматривать эту возможность с коммерческой, финансовой, а теперь и с транзакционной точек зрения. Изучая авиационный рынок Армении, мы заметили очень странное. В Армении нет собственной полноценной авиакомпании, которая могла бы оказывать своим гражданам услуги по несравнимо низким ценам. В Армении нет авиакомпании, которая могла бы предложить глобальную сеть, независимо от направления полетов. <Хотим отметить, что компания уже предприняла активные шаги, есть все положительные предпосылки для того, чтобы FlyOne Armenia могла летать и по европейским направлениям>, - сказал бизнесмен.

<Мы поняли, что в Армении есть этот пробел. Ни одна из армянских авиакомпаний не может одновременно сочетать термины <высокое качество> и <доступная цена>. <Мы уверены, что, объединив опыт наших молдавских партнеров с работой многолетней, знающей и опытной команды SIL Group, мы достигнем отличных результатов на открытом воздухе, обеспечим географически широкую сеть, предлагая высококачественные услуги в рынок авиации, цена несравнимо более доступная >, сказала представитель SIL Group Сона Согомонян. Она отметила, что будет сделано все возможное, чтобы состав авиакомпании был сформирован в основном из армянских специалистов. <Это, в первую очередь создаст предпосылки для возрождения армянской национальной авиационной сферы>.Согомонян подчеркнула также, что создание национального авиаперевозчика позволит восстановить институт армянского национального летного состава, который в советское время считался одним самых квалифицированных. Будут созданы предпосылки для восстановления системы обучения авиационным специальностям в нашей стране, что, в свою очередь, даст возможность обеспечить смену поколений в авиационной сфере. <С созданием FlyOne Armenia на первом этапе будет создано около 135 высокооплачиваемых рабочих мест, и это количество, конечно, будет иметь тенденцию к увеличению>, - добавила Согомонян.

Относительно высокие цены на авиабилеты по-прежнему доминируют на армянском рынке, а поскольку модель новой авиакомпании является бюджетной, предполагается, что она станет самым комфортным воздушным транспортным средством для населения и деловой среды Армении. <Это станет мощным стимулом для развития туризма, так как наша ценовая политика будет способствовать доступным авиаперелетам. Мы заметили, что из-за дороговизны транспортных услуг люди часто, при перемещении на дальние расстояния, пользуются утомительными автомобильными и автобусными услугами. Учитывая все это, мы создадим максимальную гибкость в сфере, будем предлагать новые маршруты, которые в свою очередь будут способствовать развитию въездного и выездного туризма>,

- подчеркнула представитель SIL Group.