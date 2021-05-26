Среда, 26 Мая 2021 14:26

АрмИнфо. В России прекрасно понимают и видят, как в Армении последовательно нарастает недовольство "планом Лаврова". Именно здесь следует искать истоки причин недавнего заявления главы российского МИД "о многовековой дружбе двух народов", "важности Армении для России" и т.д. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Таким образом, глава МИД РФ пытается уверить нас, что его план и даже его последствия никоим образом не направлены против Армении. Образ, имидж Сергея Лаврова неразрывно связан в Армении с его планом. И главное со всеми его катастрофическими последствиями для Арцаха и Армении. И, прекрасно это понимая, глава МИД РФ сегодня пытается их сменить и войти в образ доброго друга", - подчеркнул он.

Тем не менее, заявления Лаврова о дружбе, союзничестве и т.д. политолог оценивает как второстепенные. Особенно на фоне, прозвучавших практически параллельно, и отражающих российскую real politik, заявлений его заместителя Андрея Руденко. По оценкам Григоряна, заявляя об "открытых для Азербайджана дверях ОДКБ", зам Лаврова продемонстрировал суть реальной политики Москвы, целью которой является подписание Ереваном любых документов, которые позволят затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС.

На этом фоне, отсутствие реакции Москвы на нарушение Азербайджаном территориальной целостности ее союзника Армении, на вторжение азербайджанской армии, согласно Григоряну, означает, что Россия считает Сев Лич частью Азербайджана. Более того, по его оценкам, удерживая своих военных на территории Армении, удерживая армянских пленных на своей территории, Баку концентрирует внимание Еревана на этих проблемах. Взамен же пытается по возможности незаметно решить вопрос статуса Арцаха.

И вот здесь, согласно Григоряну, мы выходим на самое главное. По его словам, параллельно всем этим процессам Баку в свою очередь убеждает Москву предотвратить возвращение арцахской проблемы на стол переговоров Минской группы ОБСЕ. Уговаривает предотвратить ее появление в Совете безопасности ООН. И конечно, заставить, вынудить Армению согласиться на демаркацию и делимитацию границ. Меж тем, с учетом всего перечисленного выше, проведение демаркации и делимитации, установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку, по его прогнозам, неминуемо будут означать, что Арцах становится частью Азербайджана. Таким образом, по его мнению, вопрос Арцаха, вопрос его статуса решается уже сегодня.