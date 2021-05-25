Вторник, 25 Мая 2021 13:47

АрмИнфо. Текущая ситуация в конфликте между Арменией и Азербайджаном является частью своеобразного исторического теста на состоятельность постсоветских стран. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала <Россия в глобальной политике>, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

"Помимо Армении и Азербайджана этот же тест проводится в Беларуси, Молдове, Киргизии. И все это образует своеобразную дугу волнений и беспорядков у границ России. Фактически речь идет о состоятельности стран, появившихся на карте мира исключительно вследствие распада Советского Союза. Тем не менее, формальная суверенность разнится от суверенности реальной. И сегодня мы наблюдаем за общим процессом, когда на прочность испытывается способность этих стран строить нормальную государственность, общество, экономику в долгосрочном разрезе", - подчеркнул он.

Все эти естественные попытки этих и многих других государств найти свое место в меняющемся мире, по оценкам аналитика, искусственно направляются в антироссийское русло. Более того, их дестабилизация подогревается финансированием различных организаций, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Подобной стимуляцией закономерных процессов геополитические противники РФ, на его взгляд, пытаются переманить постсоветские страны, укрепить свои позиции и ослабить Россию.

В этом свете, те же демаркационно-делимитационные проблемы между Арменией и Азербайджаном, согласно аналитику, используются коллективным Западом и соседним Ираном с целью продвижения собственных интересов в регионе, посредством инициативности и создания новых рычагов по урегулированию данной ситуации. И подобные инициативы Запада и Тегерана, по его оценкам, полностью укладываются в глобальные импульсы. В частности, в новые тренды в переговорах между Западом и ИРИ по ядерной программе Тегерана.

В этом контексте, Лукьянов особо подчеркнул инициативность и новые предложения Франции в направлении урегулирования ситуации как в отношениях между Арменией и Азербайджаном, так и непосредственно вокруг статуса Нагорного Карабаха. Аналитик, при этом, выделил существенные различия в подходах Запада и РФ как членов Минской группы ОБСЕ в данных вопросах. Плюс к урегулированию проблем в регионе сегодня, на его взгляд, активно пытается подключиться Иран. Последний имеет проблемы с Азербайджаном и совсем недавно появившиеся перспективы урегулирования отношений с Западом. Что в совокупности, на взгляд аналитика, позволяет Еревану стать весьма важным партнером для Тегерана.

"Таким образом, сегодня мы видим в регионе достаточно высокую геополитическую напряженность. При этом, угрозы ее перерастания в широкомасштабную войну я лично не вижу. Этого просто не позволят, это очевидно. Убежден, что проблема между Арменией и Азербайджаном должна быть решена на основе уважения территориальной целостности государств. Пока что Москва проявляет сдержанность, но, думаю, что в случае желания сторон конфликта, вполне может активизировать свои усилия в направлении решения данной проблемы. Но в любом случае она должна решаться на месте", - подытожил аналитик.