Понедельник, 24 Мая 2021 14:48

АрмИнфо. Армянское общество не давало согласия на стиль управления страной, который мы видим сегодня как результат "Бархатной" революции. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

"Проект договора о демаркации-делимитации границ, любой договор, любое соглашение имеет прямое отношение к безопасности гражданина Армении. В этом свете, получение информации о процессах касающихся этой безопасности не от органов, чьей обязанностью является обеспечение этой самой безопасности, выглядит крайне алогично и странно. Именно поэтому информация о данном проекте должна была быть предоставлена именно людьми, структурами, принимающими подобные решения, а не людьми со стороны", - подчеркнул он.

20 мая зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки в обмен на вывод азербайджанских войск с территории Армении. В подтверждение он выложил в сеть трехсторонний документ, который, согласно его утверждениям, находится на этапе согласования. Пашинян в ходе выступления в парламенте в тот же день подтвердил подлинность опубликованного в сети проекта документа, заявив, что собирается его подписать, "поскольку соглашение полностью соответствует интересам Армении".

Согласно правозащитнику, важнейшие с точки зрения национальной безопасности Армении и ее граждан решения сегодня принимаются в атмосфере всеобщего молчания, невнимательности и забвения. А помимо пристрастных, политизированных мнений, иные мнения, в частности, мнения общества, просто не озвучиваются. И это в условиях, когда именно мнение общества, мнение общественных организаций, мнение граждан Армении, так или иначе, при принятии решений подобной важности должно иметь и имеет определяющее значение.

"Мы все изначально, еще в 2018 году не давали согласия на подобный стиль управления страной. Соответственно, мы не можем сегодня вновь вернуться к многолетним заученным наизусть мантрам "решайте как хотите", "все равно все в их руках". Тем более, в условиях, когда все это касается уже непосредственно нашей собственной безопасности. И здесь я хотел бы особо подчеркнуть и напомнить, что "бархатная" революция во многом стала закономерным итогом именно многолетнего непрозрачного, неподотчетного правления предшественников Никола Пашиняна", - подчеркнул он.

На фоне отсутствия своевременного предоставления общественности всего объема необходимой информации, из всего вышеперечисленного, согласно Сакунцу, вытекает главная проблема - неспособность действующей власти обеспечить эффективное антикризисное управление страной. Правозащитник с сожалением отметил, что в результате нежелания правительства применять весь инструментарий, необходимый для обеспечения доверия граждан к принимаемым решениям, власть этого самого доверия сегодня лишена. Более того, появление той же самой информации о проекте договора о демаркации границ из других, не внушающих доверия источников, лишь повышает градус общественного недоверия в отношении субъектов принимающих решения в подобной обстановке.