Четверг, 20 Мая 2021 17:59

АрмИнфо.В последние дни отмечены случаи, когда отдельные лица, различные официальные лица и представители СМИ пытаются попасть в приграничные территории Сюника и Гегаркуника, в направлении которых имели место провокации вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МО РА.

В этой связи в оборонном ведомстве настоятельно рекомендовали, в целях безопасности воздержаться от поездок в вышеупомянутые районы, где Вооруженные силы РА несут круглосуточную боевую службу.

"Как заявлялось ранее, при отсутствии мирного разрешения ситуации, Вооруженные силы РА оставляют за собой право решить вопрос любыми способами, в том числе силовыми. В этом случае, присутствие мирных жителей может лишь помешать армянским подразделениям выполнить свои задачи в полном объеме. В этой связи, дежурным силам военной полиции РА дано указание исключить попадание гражданских лиц в указанные места. Мы призываем вас подходить к этим ограничениям с пониманием, чтобы не создавать лишних проблем для Вооруженных сил", говорится в заявлении МО РА.

Примечательно, что вышеуказанные ограничения МО Армении почему-то затрагивают лишь СМИ, которые, в силу своей профессии, обязаны доносить достоверную и проверенную информацию общественности. Доступ журналистам запрещен не только на позиции, но и в приграничные села. Так, к примеру, корреспондент АрмИнфо не смог попасть даже в общину Кут Гегаркуникской области РА, ввиду того, что дорога в село была перекрыта военными.

Но в этой связи вызывает вопрос наличия двойных стандартов. Так, журналисты лишаются своего права на беспрепятственное получение информации, а близкие к властям представители гражданского общества, такие как, к примеру, руководитель НПО <Союз Информированных Граждан> Даниел Иоаннисян беспрепятственно разгуливают по позициям ВС РА и сообщают оттуда информацию.