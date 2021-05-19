Среда, 19 Мая 2021 15:07

АрмИнфо.Главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Душанбе.

"Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - сказал Лавров, добавив, что российская сторона в свою очередь проинформировала о тех усилиях, которые предпринимаются для разрешения той ситуации, которая возникла в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы.

Лавров также проинформировал, что по предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии в которой, Россия могла бы принять участие в качестве консультанта или посредника.

Отметим, что сейчас в Душанбе проходит заседание СМД ОДКБ, в котором участвует и и.о. главы МИД РА Ара Айвазян.