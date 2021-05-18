Вторник, 18 Мая 2021 13:21

АрмИнфо. Сегодня Москва ведет весьма сложную игру с целью удержать Южный Кавказ в зоне собственного влияния. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Последние события вокруг Сюникской области Армении, в частности, вокруг озера Сев Лич, я склонен рассматривать, в том числе в данных рамках. Высшие эшелоны российской власти стремятся обеспечить реализацию региональных стратегических интересов России посредством поощрения и наоборот выставления под угрозу личных - групповых интересов властных элит в Армении и Азербайджане", - подчеркнул он.

Согласно дипломату, делается это с целью принуждения Еревана и Баку к консенсусу относительно решений региональных проблем и вопросов, важных именно для Москвы. Подобную внешнеполитическую игру Меликян характеризует как весьма сложную. В том числе в силу наличия влиятельных сил вне региона, весьма заинтересованных в окончательном вытеснении России с Южного Кавказа.

На этом фоне, дипломат предполагает, что в Азербайджане чувствуют нежелание Москвы идти на обострение ситуации и, соответственно, применять силу с целью обуздать азербайджанскую экспансию теперь уже на территорию Армении. Что в свою очередь означает, что относительно небольшие по масштабам азербайджанские провокации с целью обрести в текущей нестабильной ситуации максимальную выгоду могут остаться и безнаказанными.

"Насколько я понимаю, подобные действия предпринимаются с целью проверить готовность Москвы выполнять союзнические обязательства перед Ереваном. Но с другой стороны жесткая российская реакция на действия Баку может привести к требованию о выводе российских миротворцев из Арцаха. Что поставит Россию перед весьма сложной ситуацией", - считает он.

При этом, в любом случае, по прогнозам дипломата, возможный отказ Баку отводить своих военных на прежние позиции резко повышает вероятность военного столкновения. Что, так или иначе, вынудит Москву определиться. И что в любом варианте ее действий приведет к формированию качественно-новой военно-политической ситуации на всем Южном Кавказе.

12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер- министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, в результате переговоров часть диверсантов отошла на 2 километра, однако, их азербайджанские военные все еще продолжают оставаться на территории Армении.