Вторник, 18 Мая 2021 13:05

АрмИнфо. Отправлять российских миротворцев в зону израильско-палестинского конфликта по т.н. карабахскому сценарию президент России Владимир Путин не станет. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований в институте "Диалог цивилизаций", российский востоковед Алексей Малашенко.

"Очень сильно сомневаюсь в том, что наше общество возрадуется отправке наших военных теперь уже в Газу. На мой взгляд, с нас вполне хватило Афганистана, Сирии, теперь и Нагорного Карабаха. В этом свете, отправка миротворцев в зону арабо- израильского конфликта станет непросчитанным и неверным политическим шагом, который не самым лучшим образом отразится и на внутренних позициях российской власти", - заметил он.

При этом, недавнее заявление президента РФ, охарактеризовавшего происходящее между Израилем и ХАМАС как "конфликт у границ России", востоковед оценивает как достаточно предсказуемое. Он отметил, что в свете наличия у Путина и его ближайшего окружения твердой убежденности в том, что Россия есть ни что иное как осажденная крепость, ожидать чего-то другого от них не приходится. В свете подобной логики, Малашенко констатирует, что граница для России проходит везде, к примеру, в той же Сирии. И России, согласно этой логике, угрожает любой конфликт, в котором присутствуют американцы и европейцы.

При этом, последовательной позиции, тем более, политики в отношении конфликта между Израилем и Палестиной у России, согласно востоковеду нет и быть не может. В силу как очень хороших отношений с Израилем, так и поддержки, оказываемой Москвой ХАМАС. Отсутствие же выбора, согласно Малашенко, оставляет Москве единственный и оптимальный вариант разговаривать и с ХАМАС, и с Нетаньяху. И текущее молчание Кремля, в этом свете, говорит об отсутствии позиции, которая бы удовлетворяла и тех, и других.

Оценивая ситуацию как достаточно сложную, потому что всем остальным игрокам приходится выбирать между сторонами конфликта, что никому не выгодно, востоковед считает, что хотя бы перемирие, и контакты между Нетаньяху и ХАМАС в интересах всех. Именно поэтому пока что, обоих отовсюду подталкивают к переговорам. Что, по его прогнозам, скорее всего, удастся, потому что в данном конфликте победителя быть не может, могут быть лишь проигравшие.

"Причины текущего конфликта мне совершенно непонятны. Но понятно одно

- на сегодняшний день то, что происходит в этом районе и в таких масштабах, не выгодно, ни Израилю, ни Палестине. В постоянном росте напряженности не заинтересованы ни в Тель- Авиве, ни сами палестинцы, учитывая, что кроме ХАМАСа там проживают люди с самыми различными мнениями. Поэтому взаимные обстрелы закончатся очень скоро. Думаю, по этому вопросу стороны рано или поздно договорятся. В отличие от статуса Иерусалима и Палестины. Ожидать этого в скором времени уж точно не приходится", - подытожил востоковед.