Пятница, 14 Мая 2021 12:28

АрмИнфо. Мы видим, что Франция предоставляет руководству Армении пространство для политического маневрирования с целью разрешения проблемы вокруг Сюникской области. Однако, мы также видим нежелание Еревана воспользоваться данными возможностями. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

13 мая в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Франции Эмманюэль Макрон, озвучив приверженность Франции соблюдению территориальной целостности Армении, подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении. "Франция хочет, чтобы посредством Совета Безопасности ООН было найдено решение напряженности, сложившейся в регионе для восстановления региональной стабильности и безопасности", - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

"В основе обеспокоенности и предложений Макрона лежит вполне очевидный очередной виток в сближении России с Турцией. Вне всяких сомнений, без согласия Москвы на вторжение в Сюник Алиев бы не решился. Другой вопрос, в какой форме было дано данное согласие. Но в любом случае это в свою очередь означает, что вся эта операция была согласована и с Эрдоганом", - подчеркнул он.

Подобные геополитические трансформации, по оценкам Сарояна, вывели ситуацию на совершено иной уровень. И предложение Франции представить вопрос на рассмотрение Совбеза ООН говорит о понимании Парижем всей серьезности этой ситуации. Согласно аналитику, пытаясь таким образом сбалансировать происходящее, Запад пытается заручиться юридическими и политическими обоснованиями, иными словами, рычагами для собственных действий в данной ситуации.

Тем не менее, из опубликованного содержания телефонного разговора с президентом Франции согласия Пашиняна на предложения Франции, согласно аналитику, не видно. Что в очередной раз подтверждает факт скованности действий армянского премьера Кремлем. Но отсутствие согласия Пашиняна на предложения Макрона в очередной раз демонстрирует, что очень тяжелая ситуация, в которой оказалась Армения, стала закономерным итогом многолетней политики ее собственного руководства.

"Все эти годы Армения не сходила с пророссийской линии во внешней политике, уповая в обеспечении собственной безопасности исключительно на Москву. И то, что сегодня, как мы видим, этих гарантий безопасности на практике нет, является закономерным результатом этой самой политики Еревана. Как бы это парадоксально не выглядело на первый взгляд", - подчеркнул он.

Комментируя возможности Армении по выходу из сложившейся ситуации, Сароян заметил, что любой путь в первую очередь зависит от руководства страны. В этом свете, он подчеркнул, что необходимые для этого государственные механизмы сегодня сосредоточены в руках некомпетентных, бесхребетных и бессильных людей. И страна находится в условиях отсутствия политиков, способных выйти на принципиально новые решения.

"К великому сожалению, приходится констатировать, что в плане институтов и лиц, управляющих нашим государством, мы достигли дна. Ситуация вокруг Сев Лича говорит именно об этом. Разруливание этой серьезной ситуации требует волевых решений. А волевые решения требуют волевых политиков, помимо всего прочего, наделенных знаниями и опытом для принятия подобных серьезных шагов. Эти люди обуяны страхом, и принимать самостоятельные решения в направлении серьезных перемен не могут и не хотят", - подытожил аналитик.

Утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. Вечером того же дня на заседании Совета безопасности Армении и.о премьер-министра Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее в Сюникской области как диверсионное продвижение. Он также оценил данную ситуацию как, по меньшей мере, близкую к кризисной. Накануне Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ