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АрмИнфо. ОДКБ выступила с заявлением в связи с ситуацией в зоне армяно-азербайджанской границы в Сюникской области Армении.
Согласно сообщению пресс-службы Организации, Постоянный и Полномочный представитель Республики Армения при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ 13 мая с.г. проинформировал об инциденте на государственной границе Республики Армения с Азербайджанской Республикой, произошедшем 12 мая. По мнению армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана нарушили границу и углубились на армянскую территорию на несколько километров.
"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с исполняющим обязанности Министра обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности Министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.
В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ", говорится в заявлении ОДКБ.
Отметим, что накануне группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". Со вчерашнего дня проходят переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь ночью подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В связи с предстоящими парламентскими выборами Генпрокуратура Армении создала специальную рабочую группу
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|В городе Cиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай»
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|Французский университет Армении получил международную аккредитацию в рамках инициативы ООН - PRME
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|Омбудсмен Армении рассказал послу Великобритании о военных преступлениях ВС Азербайджана во время войны в Арцахе
|Группа испанских законодателей требует от властей Азербайджана освободить армянских военнопленных
|Геворгян: Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера
|Премьер-министр Израиля готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами
|Армения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспорта
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