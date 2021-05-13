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АрмИнфо.Завершилось заседание Совбеза Армении по ситуации вокруг озера Сев лич в Сюнике. Начальник Главного штаба Армении и министр обороны в спешке покинули здание правительства РА.
Вопросы журналистов: "Как азербайджанским ВС удалось продвинуться в Сюнике на 3,5 км вперед?", "Где была в это время армянская армия?", "Это ведь территория Армении". силовики оставили без ответа.
Отметим, что сегодня перед началом заседания и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в Сюнике не изменилась - у озера стоят военнослужащие Азербайджана, в большом количестве присутствуют также армянские военнослужащие.
При этом Пашинян поспешил отметить - дело не дошло до военной эскалации - не было перестрелок и столкновений, а со вчерашнего дня ведется работа по выводу азербайджанских военнослужащих с территории. То, что произошло накануне в Сюнике, он назвал заранее подготовленной провокацией. "Азербайджанцы имели при себе явно сфальсифицированные карты с помощью которых утверждают, что находятся в границах Азербайджана.
То, что они (карты.ред.) фальшивые, становится очевидным при их сравнении с картами Советских времен, а существование фальшивых карт свидетельствует то, что мы имеем дело с организованной провокацией", - пояснил Пашинян.
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|Пашинян: Действия ВС Азербайджана у озера Сев лич - по сути, диверсионное проникновение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В связи с предстоящими парламентскими выборами Генпрокуратура Армении создала специальную рабочую группу
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|Состоялась презентация онлайн-платформы Конверс Банка финансирования МСП
|В городе Cиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай»
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|Мэрия Еревана: Проблема с дефицитом топлива в автобусных парках частично решена
|Французский университет Армении получил международную аккредитацию в рамках инициативы ООН - PRME
|Минздрав Армении сообщает о получении второго компонента российской вакцины "Спутник V"
|Бывший высокопоставленный военный арестован по делу о госизмене - СНБ
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|Омбудсмен Армении рассказал послу Великобритании о военных преступлениях ВС Азербайджана во время войны в Арцахе
|Группа испанских законодателей требует от властей Азербайджана освободить армянских военнопленных
|Геворгян: Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера
|Премьер-министр Израиля готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами
|Армения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспорта
|Секретарь Совбеза заверяет: По данным армянской разведки, власти Азербайджана приняли решение начать войну в Арцахе ещё в июне 2020 года
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