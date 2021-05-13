Четверг, 13 Мая 2021 15:35

АрмИнфо.Завершилось заседание Совбеза Армении по ситуации вокруг озера Сев лич в Сюнике. Начальник Главного штаба Армении и министр обороны в спешке покинули здание правительства РА.

Вопросы журналистов: "Как азербайджанским ВС удалось продвинуться в Сюнике на 3,5 км вперед?", "Где была в это время армянская армия?", "Это ведь территория Армении". силовики оставили без ответа.

Отметим, что сегодня перед началом заседания и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в Сюнике не изменилась - у озера стоят военнослужащие Азербайджана, в большом количестве присутствуют также армянские военнослужащие.

При этом Пашинян поспешил отметить - дело не дошло до военной эскалации - не было перестрелок и столкновений, а со вчерашнего дня ведется работа по выводу азербайджанских военнослужащих с территории. То, что произошло накануне в Сюнике, он назвал заранее подготовленной провокацией. "Азербайджанцы имели при себе явно сфальсифицированные карты с помощью которых утверждают, что находятся в границах Азербайджана.

То, что они (карты.ред.) фальшивые, становится очевидным при их сравнении с картами Советских времен, а существование фальшивых карт свидетельствует то, что мы имеем дело с организованной провокацией", - пояснил Пашинян.