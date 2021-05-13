Четверг, 13 Мая 2021 15:33

АрмИнфо.Ближайшие перспективы действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ всецело зависят от геополитики. В частности от векторов геополитических интересов основных глобальных и региональных акторов. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Еще одно важное обстоятельство - это степень рациональности Еревана и направленности его работы исключительно собственным интересам. Думаю, что в случае если Армения сумеет воспользоваться в собственных интересах геополитическими позициями различных акторов и международными процессами в целом, мы сможем достичь ожидаемого для нас решения вопроса статуса Арцаха", - считает он.

Более того, по оценкам политолога, подобная целенаправленная работа Еревана вкупе с внутриполитической стабильностью и легитимностью власти после намеченных на 20 июня парламентских выборов позволят руководству страны поднять вопрос освобождения оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха.

Возвращаясь к перспективам возобновления работы МГ ОБСЕ, Гевондян увязал ее сроки с установлением стабильности в международной ситуации. По его оценкам, внимание сверхдержав к арцахской проблеме и всем сопутствующим вопросам, включая реанимацию Минской группы, требует и обусловлено отсутствием иных глобальных международных проблем. По прогнозам политолога, все это будет иметь место, однако, прогнозировать когда конкретно это произойдет сегодня невозможно.

Таким образом, по оценкам Гевондяна, возвращение Минской группы вне всяких сомнений исходит из интересов Армении, поскольку это позволит вернуться к вопросу обсуждения статуса Арцаха. Однако, та же самая перспектива, на его взгляд, в определенной степени противоречит интересам, все еще пытающейся договориться с Баку и Анкарой России. Согласно политологу, речь идет о стремлении Москвы затянуть Баку в собственные интеграционные проекты с перспективой воссоздания союзного государства.

"Целый ряд заявлений из Москвы вполне отражает подходы Баку к урегулированию конфликта. Что обусловлено опять-таки серьезными ожиданиями Путина от Алиева в вопросе участия Азербайджана в евразийских проектах России. Последние требуют от Москвы игры и реальных шагов в направлении привлечения Баку на свою сторону. Но с другой стороны Россия не может, как отвергнуть переговорный формат МГ ОБСЕ окончательно, так и убрать с повестки вопроса определения статуса Арцаха. В первую очередь в силу того, что и это противоречит ее собственным интересам", - подчеркнул он.

К таким интересам, на его взгляд, добавляются достаточно неплохие на общем фоне отношения России с Францией, а также то, что сохранение на плаву минского формата является дополнительным рычагом в руках Москвы против Баку. Именно поэтому Россия, по оценкам политолога, не только не отказывается от участия в МГ ОБСЕ, но и имеет заинтересованность в ее сохранении. В первую очередь в силу того, что не имея под рукой МГ ОБСЕ, Москва может и не удержать Баку в зоне собственного влияния, не говоря уже о евразийских перспективах Азербайджана.