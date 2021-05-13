Четверг, 13 Мая 2021 12:54

АрмИнфо.Нагнетание манипулятивной, ложной информации вокруг вчерашних событий в Сюникской области является очередным свидетельством использования любого информационного повода во внутриполитической борьбе.

И подача информации большей частью армянских СМИ относительно событий вокруг озера Сев Лич говорит о том, что исключение не составляют даже вопросы, связанные с национальной безопасностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель "Комитета защиты свободы слова" Ашот Меликян.

"Убежден, что предпринимая подобные действия, руководство Азербайджана в числе всего прочено руководствуется и стремлением посеять панику в армянском обществе. Нагнетание внутриполитической напряженности является частью планов Баку. И распространяя дезинформацию, армянские СМИ, вольно или невольно, содействуют этим планам противника", - подчеркнул он.

Отметим, что утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. Вечером того же дня на заседании Совета безопасности Армении и.о премьер- министра Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее в Сюникской области как диверсионное продвижение. Он также оценил данную ситуацию как, по меньшей мере, близкую к кризисной. При этом, в течение всего дня различные армянские СМИ со ссылкой на собственные источники распространяли информацию о перестрелках, боестолкновениях и даже жертвах, как на данном участке границы, так и в Гегаркуникской области страны.

Таким образом, подобными публикациями в армянских СМИ, согласно эксперту, преследуется главная политическая цель - продемонстрировать обществу неспособность действующей власти отстаивать интересы государства. При этом факт нанесения вреда государству, национальной безопасности авторами подобных публикаций абсолютно игнорируется. Меж тем, любое СМИ не имеет права не знать, что публикуя информацию и фотографии, к примеру, о передвижениях войск и военной техники, оно льет воду на мельницу врага.

"Подобная информация представляет собой военную тайну, которую необходимо соблюдать. В этом свете, государству необходимо проделать обширную работу с целью исключить утечки подобной информации. И, конечно же, необходимо ужесточить и применять соответствующие законодательные регулировки. СМИ в свою очередь должны нести ответственность за распространение даже достоверной информации, если последняя представляет собой военную, тем более, государственную тайну", - убежден он.

"В условиях предвыборной кампании, в условиях, когда политическая борьба за власть в Армении уже давно перекочевала в СМИ, к великому сожалению, исчезли последние красные линии. В этом свете, вбросы дезинформации, резкое "приукрашивание" ситуации на границе со стороны СМИ, обслуживающих интересы различных политических сил будут продолжаться. И мало кого интересует, что в результате всего этого потока лжи страдает наше общество", - подчеркнул он.

По оценкам эксперта, ситуация вокруг озера Сев Лич, ситуация на информационном поле в целом свидетельствует о наличии структур, четко

координирующих и согласовывающих собственные действия в информационных атаках с целью уничтожить собственного политического оппонента. При этом, согласно Меликяну, никого из авторов и участников данной информационной кампании совершенно не интересует то, как их атаки влияют на морально-психологическое состояние армянского общества.

"К великому сожалению, с приближением 20 июня - даты проведения внеочередных парламентских выборов вся эта ситуация будет лишь ухудшаться. А сами выборы будут сопровождаться различными давлениями, включая физическое насилие. И учитывая сращенность политики и СМИ, вся эта беспощадная борьба, естественно, затронет и журналистов. Так что нас всех ждут сложные времена", - прогнозирует эксперт.

Среди мер способных смягчить ситуацию Меликян также выделил предотвращение создания информационного вакуума со стороны соответствующих госструктур. По его оценкам, государство просто

обязано не допускать вакуума как минимум в освещении важнейших вопросов. Он с сожалением отметил, что государство очень часто не предоставляет обществу проверенную и достоверную информацию, что открывает широкие возможности распространителям дезинформации и фейковым манипуляторам. "В этом свете, обществу необходимо проверять любую информацию из нескольких источников и не доверять любому одному источнику. Также важно распространение достоверной информации тем небольшим числом СМИ, которые сегодня вообще имеют право так именоваться. Важно, чтобы такие СМИ взвалили на себя большую нагрузку, информируя общество о реалиях, и тем самым опровергая дезинформацию и препятствуя распространению манипулятивных информационных потоков", - подытожил эксперт.