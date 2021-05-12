Среда, 12 Мая 2021 14:36

АрмИнфо. Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну не удастся реинкарнироваться во власть, даже под обликом "спасителя нации". Подобное мнение выразила АрмИнфо член парламентской фракции "Мой шаг" Арусяк Джулакян.

"Мы знаем, что Кочарян делал попытки собственной политической реинкарнации, начиная с периода легислатуры Сержа Саргсяна. По вполне понятным причинам тогда эти попытки делались не столь настойчиво, как сегодня. Замаскированные попытки возвращения предпринимались им и в дни революции, в период после смены власти в стране", - напомнила она.

Сегодня, согласно Джулакян, подобные попытки Роберта Кочаряна, наконец, обрели столь желанную для экс-президента почву, и он пытается воспользоваться ситуацией, представ перед обществом в облике человека, намеренного спасти страну. Тем не менее, по мнению провластного парламентария, у этого самого общества весьма хорошая память - люди прекрасно помнят все <прелести> и все последствия его управления страной.

В целом же, Джулакян оценивает стремление Кочаряна и других <отвергнутых> народом сил к реваншу как вполне закономерное и нормальное. По ее словам, данные процессы начались непосредственно со сменой власти в 2018 году и в поствоенной Армении, по вполне понятным причинам, получили дополнительный импульс. Гораздо более депутата волнует то, что за последние три года в Армении так и не сформировались и не состоялись новые политические силы.

"Я говорю об этом с великим сожалением. За последний период в стране появились новые политические партии, в рядах которых состоят весьма достойные люди. Но, к сожалению, судя по всему, трех лет для полноценного их становления по ряду причин оказалось недостаточно.

Меж тем, мы бы очень хотели видеть в будущем парламенте в качестве своих оппонентов именно этих политических деятелей. Мы, в свою очередь, готовы сделать, и сделаем все, чтобы предстоящие выборы прошли на самом высоком уровне, демократично, прозрачно и справедливо", - подытожила Джулакян.

Отметим, что 10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 20 июня. Ранее депутаты во второй раз не проголосовали за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Партия Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно.