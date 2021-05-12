Среда, 12 Мая 2021 14:33

АрмИнфо. Дальнейшие региональные трансформации не станут неожиданностью, и не будут носить спонтанного характера ни для России, ни для Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

"Текущий статус-кво вокруг Нагорного Карабаха закреплен, как минимум, на ближайшие 4,5 года, и, несмотря на некоторые деструктивные процессы, сохраняется. Убежден, что в ближайшие годы ситуация в регионе будет находиться под контролем. Да, Южный Кавказ, безусловно, изменился. Изменилось соотношение сил Армении и Азербайджана, да и Турция стала более активным региональным игроком>, отметил аналитик.

<Да, звучат заявления о принадлежности т.н. "Зангезурского коридора". Но здесь важно отметить другое - а именно четкие, конкретные военные обязательства России по защите безопасности и независимости своего союзника Армении. И здесь важно отметить, что их невыполнение приведет к обвалу репутации России не только в глазах армян, но и в глазах всех наших партнеров", - подчеркнул он.

Недавний визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Армению аналитик оценивает как очередное свидетельство интенсификации контактов между Москвой и Ереваном по итогам прошлогодней осенней войны в Карабахе. Свидетельство проблем безопасности, иных проблемах Армении, в которых ей может помочь и помогает партнер и союзник Россия. В этом свете, он подчеркнул, что данный уровень отношений традиционно сохраняется, несмотря на политические изменения как в Армении, так и в самой России.

Возвращаясь к региональному усилению Турции как военно-политической силы, Лукьянов заметил, что, по большому счету, осенняя война и ее итоги позиции Москвы в диалоге с Анкарой лишь укрепили. В этом свете, он констатировал переход в военно- политическую сферу - сферу, в которой главные карты в руках Москвы, и российско- турецких отношений на Южном Кавказе.

В целом, аналитик характеризует текущую ситуацию вокруг урегулирования карабахского конфликта как достаточно странную и сформированную в условиях отсутствия остальных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Согласно Лукьянову, США и Франция сегодня прилагают усилия для вывода процесса урегулирования их трехстороннего формата с участием России, Армении и Азербайджана. С учетом же того, что вопрос статуса Арцаха остался единственным вопросом вне рамок текущего процесса, остальные страны-сопредседатели, по его мнению, вполне логично пытаются создать новую переговорную повестку, которая весьма важна для Армении.

"Понятно, что консенсуса по этой повестке между всеми тремя странами МГ нет, что ставит под вопрос сам факт эффективности и даже будущего ее деятельности. В этом свете, получается, что именно вопрос статуса обуславливает дальнейшую судьбу самой Минской группы. При этом все проблемные для Москвы точки в процессе используются Западом против России с целью вернуть урегулирование в сферу собственного влияния. Таким образом, сегодня урегулирование конфликта зашло в этап, на котором текущее состояние отношений между Западом и Россией оказывает на него весьма большое влияние", - подытожил аналит