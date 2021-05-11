Вторник, 11 Мая 2021 16:19

АрмИнфо. Глубоко обеспокоены, продолжающимися в Иерусалиме столкновениями. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

"Призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряженность и предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения", - отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Массовые беспорядки в Старом городе Иерусалима начались 22 апреля. Столкновения также происходили 7 мая и возобновились 10 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мировые СМИ искажают и ошибочно передают информацию о происходящем в Восточном Иерусалиме. Армия обороны Израиля приостановили учения <Огненные колесницы> на день, чтобы <сконцентрировать все усилия на подготовку и готовность к сценариям эскалации>, передает Reuters заявление начальника генштаба Авива Кохави. Во время беспорядков пострадали более 300 человек, преимущественно палестинцев.

Меж тем, согласно СМИ одним из камней преткновения в очередном обострении израильско-палестинского конфликта является решение израильского суда по двум районам Восточного Иерусалима о выселении нескольких арабских семей - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Из-за этого возникли беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией.