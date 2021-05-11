Вторник, 11 Мая 2021 15:29

АрмИнфо. Ключ к нормализации дальнейшей обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта - соблюдение в полной мере договоренностей, достигнутых руководителями России, Армении и Азербайджан от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года.

Об этом 11 мая в Баку заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что карабахское урегулирование было детально обсуждено с азербайджанским коллегой.

По его словам, эти договоренности обеспечивают как все необходимые механизмы поддержания прекращения любых боевых действий, так и нацелено на то, чтобы разблокировать коммуникации, которые долгие годы не позволяли полноценно раскрыть очень серьезный транзитный и экономический потенциал этого важного геополитического региона.

"Мы признательны азербайджанским коллегам за высокую оценку деятельности российского миротворческого контингента. Наши военные действуют в тесном контакте с азербайджанскими коллегами, и в целом мы оцениваем их деятельность весьма позитивно. Они реально способствуют восстановлению мирной жизни", - сказал глава МИД РФ, добавив, что важный вклад в реализацию договоренностей вносит деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, которая занимается определением конкретных путей разблокирования транспортных и экономических связей.

По его словам, это позволит соединить Закавказские страны с их соседями в единое транспортно-логистическое пространство.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что востребованной остается и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию решению гуманитарных задач и продвижению мер укрепления доверия между сторонами.

На уточнение о том, как идет процесс реализации пунктов трехстороннего заявления, Лавров, в частности сказал: "Я уже упомянул, мы высоко оцениваем работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые работают весьма продуктивно. У нас есть основания полагать, что в ближайшем будущем мы получим результаты этой работы".

На вопрос, есть ли понимание, когда от слов стороны перейдут к действиям в рамках трехсторонней группы, Лавров констатировал, что если еще не решено как всё это делать, по каким маршрутам, то гадать когда это состоится, наверное, не очень продуктивно.

"Вопрос решается в комплексе, с учетом интересов всех заинтересованных сторон - а это напомню не только Армения и

Азербайджан, но и Россия, Турция и Иран как соседние страны, которые как соседи тоже хотели бы отразить балансов интересов этого региона. Повторю еще раз, движение есть, очень конкретное и в правильном направлении", - резюмировал министр.