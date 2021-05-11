Вторник, 11 Мая 2021 13:15

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, в числе прочих вопросов, обсудили также ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает МИД России, собеседники отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса.