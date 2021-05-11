Вторник, 11 Мая 2021 13:15

АрмИнфо. Совершив весной 2018-го года революцию, Никол Пашинян и правящая сила не применили ее каноны в отношении Конституционного суда, судов и судей в целом, следственных органов и даже в отношении, кующей их кадры, системы образования. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, юрист Седа Сафарян.

"Единственным изменением стало исчезновение контроля исполнительной власти над вышеупомянутыми органами судебной власти. Новая власть в отличие от предшественников отказалась от какого-либо давления на все эти инстанции. Во всем остальном положительных сдвигов не было, и нет. Так что приходится констатировать, что революция до наших судов явно не дошла. Как результат, получив свободу, судьи собственные функции просто не осуществляют. И лишь часть судей, недовольная ситуацией в прошлом, ведет себя сегодня адекватно. Чего, на мой взгляд, явно недостаточно", - подчеркнула юрист.

Говорить, что в сфере юстиции не было сделано абсолютно ничего, по ее оценкам, было бы неправильно. Однако, даже в результате вынесения ЕСПЧ положительных вердиктов по делам граждан Армении против Республики Армения ни один судья не подвергся даже дисциплинарному взысканию. В этом свете, последнее заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте о значительных сдвигах в сфере юстиции вызывают у юриста недоумение. Более того, Сафарян убеждена, что премьерского оптимизма в отношении судов и армянского правосудия явно не разделяет и армянское общество.

По оценкам юриста, демократия и свобода слова никоим образом не предполагают вседозволенности и отсутствия каких-либо рамок в праве выражения гражданами собственного мнения. И царящая сегодня в этом плане в Армении ситуация, на ее взгляд, обесценивает многие ценностные системы. А та же ситуация вокруг "Дела 1 марта", которое, на ее взгляд, провалили именно суды, продемонстрировала поражение государства в попытке восстановления в стране справедливости.

"Таким образом, государство также является виновником данного провала. И очень скоро мы увидим десятки новых дел в ЕСПЧ против Республики Армения. И вот тогда наш премьер окажется в не самой завидной ситуации. Убеждена, что оставлять преступников на свободе из страха быть обвиненным в политических преследованиях - явно не самый лучший выход в реализации правосудия. Но закон должен работать одинаково для всех, как для власти, так и для оппозиции. Чего в Армении сегодня просто нет", - убеждена Сафарян.

"Изменения в системе осуществления правосудия есть, но они крайне незначительны. И я не могу утверждать, что в Армении восстановлена справедливость или сделаны реальные шаги по реформированию судебно-правовой сферы. Этой возможности мне не оставляют мои собственные дела в судах, о которых сегодня так оптимистично отзывается премьер. В любом случае, лучшим критерием является народное мнение. И если Пашиняна реально волнует реальная ситуация в наших судах, то он имеет все возможности для того чтобы его узнать. Не в стенах парламента, а на улице. А в судах сегодня творится то же самое, что творилось 3 года назад и некоторые люди, почему-то находясь в льготном положении, судебной ответственности просто не подвергаются", - подытожила юрист.