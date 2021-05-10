Понедельник, 10 Мая 2021 11:45

АрмИнфо. На мой взгляд, обещанное соцопросами Николу Пашиняну большинство в парламенте будущего созыва, реальной предвыборной картины не отражает. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

"Я не думаю, что у него сегодня есть подобный уровень поддержки. В целом, соцопросы в Армении никогда не отражали реальной ситуации, что обусловлено традиционными страхами наших граждан относительно обнародования собственного мнения и будущего выбора. Но главная проблема даже не в этом. Главная проблема в том, что в случае если эти прогнозы сбудутся и Пашинян вновь возьмет власть, в жизни наших граждан, в нашей стране не произойдет ровно ничего", - заметила она.

Меж тем, армянские избиратели, по ее словам, сегодня по-прежнему ориентированы на изменения, на реформы, на положительные перемены. Причем, как в жизни страны, так и в своей собственной жизни. Однако, демонстрируемая властью пассивно- деморализующая поведенческая линия, по прогнозам депутата, продолжится и после внеочередных выборов. С той единственной разницей, что к ней добавится лишь дополнительная толика основанной на пустом месте самоуверенности.

Таким образом, переизбрание Пашиняна и его политической силы даже после войны, потери территорий и человеческих жизней, согласно Самсонян, лишь наделит их еще большей степенью самоуверенности. И соответственно, большей степенью неуважения к политическим и не только оппонентам, что, по ее прогнозам, вполне может увенчаться репрессиями.

Еще одна проблема, на ее взгляд, - это недопущение по итогам внеочередных выборов к власти реваншистских сил из прошлого. Поскольку реинкарнация у власти сил из прошлого, по прогнозам парламентария, приведет к осуществлению реванша в отношении действующей власти. Последнее же приведет к невозможности разрешения реальных проблем Армении и армянского общества. За примером, согласно Самсонян, далеко ходить не надо - в 2018-м тот же Пашинян, вместо разрешения институциональных проблем, предпочел заняться бессмысленным преследованием "бывших".

"Чем все это завершилось, мы все видим сегодня. Поэтому я не думаю, что подобные поствыборные перспективы исходят из наших интересов. Вся эта ядовитая атмосфера просто вновь заведет нас во внутриполитический кризис со всеми сопутствующими сомнительными прелестями. Поэтому очень важно осознать и указать реальных виновников сегодняшней ситуации и не допустить их повторного появления у власти. Кто-то должен понести ответственность за все наши потери и жертвы. В противном случае мы просто не сможем идти вперед, ведь наши люди все еще продолжают искать справедливость", - подытожила депутат.