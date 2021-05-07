Пятница, 7 Мая 2021 13:27

АрмИнфо. Секретарь парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян ответил на заявление пресс-секретаря начальника Генштаба ВС РА.

"Начальник управления информации Генерального штаба ВС РА Самвел Асатрян выступил с заявлением в защиту начальника ГШ Артака Давтяна, переступив грань корректности.

Хочу отметить, что представители партии "Просвещенная Армения" всегда с особым уважением и осторожностью высказываются относительно Вооруженных сил РА, но это личное заявление заставляет меня дать соответствующий ответ", - отметил Горгисян.

Депутат отметил, что он как член Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности и комиссии, расследующей обстоятельства апрельской четырехдневной войны, может с уверенностью утверждать, что в ходе работы комиссии было выявлено достаточно фактов для возбуждения уголовного дела в отношении Артака Давтяна. По его словам, в частности по статье 376 УК РА (недобросовестное отношение к службе), а в случае раскрытия некоторых обстоятельств - и по признакам статьи 299 УК РА (государственная измена).

"Об этом хорошо осведомлены и проправительственные депутаты, работавшие в комиссии и председатель комиссии Андраник Кочарян, который даже высказывался по этому поводу. Хотел бы дословно привести слова Кочаряна: "Артак Давтян, в качестве начальника оперативного управления сыграл очень плохую роль в ходе апрельских боевых действий 2016 года". Если ко всему этому прибавить действия г-н Давтяна во время пребывания на посту Начальника Генштаб ВС РА - сокращение воинского соединения в Сюнике, неэффективное приобретение истребителей Су-30СМ, списания на утилизацию в качестве металлолома средств радиоразведки, а также ряд известных и неизвестных проблемных эпизодов его предыдущей деятельности, возникает вопросы относительно совместимости пребывания Артака Давтяна на посту с интересами Республики Армения", - отметил оппозиционный депутат, добавив, что все утверждения членов "Просвещенной Армении" относительно Давтяна и его деятельности обоснованы и даже довольно мягко представлены.

При этом Горгисян выразил надежду, что подробности деятельности Давтяна будут изучены после смены власти в Армении, в рамках соответствующих уголовных дел.

"Анархия и хаос в стране настолько усилились, что подчиненные органы начали хорохориться по отношению к вышестоящему ", - подытожил Горгисян.

Напомним, что 5 мая в беседе с журналистами глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян отметил, что заключение следственной комиссии по изучению событий апрельской войны 2016 года содержит ряд пробелов, при этом пообещав рассказать более подробно, когда будет ясно какие-части доклада можно публиковать.

"Могу лишь сказать, что если действующий начальник Генштаба Артак Давтян является одним из виновных в произошедшем, а это так, исходя из доклада и сделанных ранее заявлений Андраника Кочаряна, то он не должен был сегодня занимать должность начальника Генштаба. Это для меня является важным сигналом отсутствия объективного расследования. Получается тот, кто нужен, пока не будет обвинен. Тому же, кто уже не нужен или же состоит в "другом лагере", будут предъявлены обвинения", - заявил Марукян, что возглавляемая им сила будет требовать рассекретить доклад.

Реагируя на эти высказывания Марукяна, накануне пресс-секретарь начальника Генштаба РА Самвел Асатрян на своей странице в Фейсбук отметил, что депутат позволил себе высказать необоснованные обвинения в адрес начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

"Сослагательное наклонение заявления депутата настолько безосновательно, что нет необходимости упоминать его, но мы призываем его, говоря о начальнике Генштаба ВС быть четким и адресным. Может быть, депутат и некоторые члены его фракции просто не имеют представления о военном деле. Это их проблема, не дающая оснований высказывать необоснованные мысли. Масштабная работа, проводимая в Вооруженных силах, в значительной степени недоступна для общественности, и некоторые депутаты будут удивлены, узнав об этом. Время покажет, кто занимается реальным делом, а кто просто говорит",- отметила Асатрян.