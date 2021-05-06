Четверг, 6 Мая 2021 22:53

АрмИнфо. "Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - заявил 6 мая и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Взаимоотношения между Арменией и РФ, как отметил Пашинян, носят союзнический характер. "Рад констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще более окрепли в очередной раз выдержав испытание на прочность. В тяжелую минуту РФ протянула нам руку помощи - помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха", - заявил он.

По словам Пашиняна, благодаря усилиям РФ удалось достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. "Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха. Особо хочу отметить роль президента Путина в достижении мира в регионе, а также его усилия, направленные на создание условий нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха",

- заявил Пашинян.

По его словам, армянская сторона готова приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате. Как считает Пашинян, действия Баку, "который манипулирует вопросом о выдаче военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию и предъявляет территориальные претензии Армении", направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей.

При этом он с удовлетворением отметил позицию сопредседателей Минской группы ОБСЕ, добавив, что их последнее заявление является, по сути, реакцией на деструктивную позицию Азербайджана. "Мнение сопредседателей, выраженное в заявлении от 13-го апреля, созвучно с нашей позицией по существующим на сегодняшний день основным проблемам. В этом плане хочу подчеркнуть нашу позицию о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов, предложенных сопредседателями", - заявил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва очень ценит достижение договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию. "Признательны вам за то, что отмечаете роль России и лично президента Путина в тех усилиях, которые позволили остановить боевые действия, согласовать устойчивые рамки дальнейших действий всех сторон".

Как отметил дипломат, Россия самым активным образом поддерживает деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые занимаются, может быть самыми важными, на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде.