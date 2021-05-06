Четверг, 6 Мая 2021 17:14

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Ара Айвазян во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил четкую позицию армянской стороны о том, что нагорно-карабахский конфликт далек от урегулирования.

"Только путем мирных переговоров можно достичь всеобъемлющего политического урегулирования, который будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И основанием для такого урегулирования должно быть, прежде всего, определение статуса Арцаха в границах, в которых самоопределился народ Арцаха", - сказал он.

Айвазяна напомнил, что принципы урегулирования разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По его словам, Ереван заинтересованы в дальнейшем укреплении и активизации деятельности международного сообщества, которое имеет посреднический мандат.

"Армянская сторона разделяет общую позицию сопредседателей Минской группы, которая была представлена в заявлении от 13 апреля о том, что особое внимание следует уделить достижению окончательного, всеобъемлющего, прочного урегулирования, на основе общеизвестных принципов и элементов", - сказал министр.

Вместе с тем , по словам и.о. главы МИД РА, на встрече был затронут и гуманитарный вопрос в Арцахе. "В контексте предпринятых шагов по восстановлению условий жизни в Арцахе хочу еще раз поблагодарить российскую сторону за усилия. Сегодня первостепенным для арцахев является решение вопросов связанных с обеспечением возможностей для возвращения граждан в свои дом, восстановлением инфраструктуры, жилищного фонда, налаживанием нормальной жизни и здравоохранения", - заметил министр