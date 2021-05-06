Четверг, 6 Мая 2021 15:54

АрмИнфо.США приветствуют освобождение Азербайджаном трех задержанных армян. Об этом написал в Твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных. Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными", - отметил Блинкен.

Благодаря усилиям руководства РФ и командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова 4 мая удалось обеспечить возвращение домой из азербайджанского плена трех армян.

Стоит также заметить, что согласно данным депутатов Европейского парламента опубликованным накануне, в Азербайджанском плену находится 245 армянских военнопленных и гражданских лиц. Однако, по некоторым оценкам эта цифра может достигать до четырех сотен. Азербайджанская сторона подтвердила наличие у себя лишь захваченных в плен армянских добровольцев из Ширакской области РА, при этом квалифицируя задержанных "террористами, которые должны предстать перед судом".

Представители Армении при ЕСПЧ 3 мая также сообщили, что азербайджанские военнопленные пытали и убили 19 армянских военнопленных и мирных жителей, в том числе и 4 женщин.

Азербайджанская сторона под разными предлогами затягивает процесс возвращения армянских пленных и военнопленных, тем самым грубейшим образом попирая обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.