Четверг, 6 Мая 2021 15:08

АрмИнфо.Всемирный банк выразил готовность софинансировать 4 из 25 программ поддержки жителей Арцаха, временно проживающих в Республике Армения. Об этом заявил и. о. вице-премьера Мгер Григорян 6 мая на заседании правительства, в ходе которого было одобрено предложение о подписании соответствующего соглашения с Международным банком реконструкции и развития (основное кредитное учреждение ВБ. ред.).

По словам Григоряна, на безвозмездное софинансирование этих программ ВБ выделит сумму в размере $3млн. 718 тыс.

Цель грантового соглашения - посредством 4-х программ обеспечить выплаты жителям Карабаха (за исключением трудоспособных мужчин) пособий в размере 68 тысяч драмов в месяц, компенсировать арендную плату жилья, если владельцы домов принимают у себя беженцев в размере 30 тыс. драмов месяц в РА, и 45 тыс - в Арцахе, поддержать программы по временному трудоустройству арцахцев.