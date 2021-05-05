Среда, 5 Мая 2021 17:45

АрмИнфо."Инцидент в селе Аравус Сюникской области Армении произошел из-за того, что армянский пастух подошёл к позициям (ВС Азербайджана.ред.) и произошла потасовка, которая затем была сглажена", - заявил 5 мая в парламенте и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе правительственного часа.

Напомним, ранее руководитель общины Аравус Аргам Овсепян сообщил, что азербайджанские военнослужащие схватили армянского пастуха, стали его дергать и ударили его в глаз. "Пастух находился в 15 километрах от их поста, эта наша земля. Наши ребята с оружием побежали туда. Те толкнули пастуха и убежали. Наш пастух стоял на крайней точке нашего участка, по GPS посмотрел. Пастуху сказали: "держись на расстоянии на 100 метров". Уже так получилось, что мы даже скотину не можем держать", - рассказал он.

И.о. главы Минобороны, коснувшись публикаций о том, что власти Армении, якобы, уступили Азербайджану очередной участок территории, заверил, что территория в рамках границ Армянской ССР и суверенной, независимой Армении, полностью сохраняется. "Есть места, где мы продвинулись вперед на 50 метров, и есть места, где - наоборот. Это связано с тем, что невозможно оборудовать позицию так, чтобы она обеспечивала безопасность и контроль. Исходя из этого, позиции отодвигаются назад или вперед. Но в целом должен сказать, что территориальные изменения границ в результате этих сдвигов очень незначительные, и все эти вопросы должны быть решены в ходе демаркации", - отметил министр.

На вопрос о том, что делается для исключения подобных инцидентов, Арутюнян заявил, что для этого, в первую очередь, соответствующие органы должны оповестить граждан о том, что "не стоит приближаться к этим постам". "Аналогичные инциденты случаются и с ними", - завил он. Главное, как считает и.о. глава оборонного ведомства, чтобы эти случаи не приводили к гибели или ранению людей.