Среда, 5 Мая 2021 17:13

АрмИнфо. Модернизация армии коснется всех сфер, заявил 5 мая в парламенте и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Модернизация и реформы в армянской армии, по его словам, коснутся законодательства сферы, вузовского образования, будут и структурные изменения. "Перед нами стоит задача привести армию в соответствие с требованиями времени, создавшейся военно- политической ситуацией", - отметил он.

Реформы в сфере образование, как отметил и.о. министра, пройдут по нескольким направлениям. Первое, как сообщил Арутюнян, планируется обновление кадров в Военном институте имени Вазгена Саргсяна. "Исследования показали, что профессорско- преподавательский состав вуза, не имеют боевого опыта, они будут направлены в войска, а те, кто имеют опыт, приобрели его в ходе последней войны, будут переведены в вузы", - пояснил он.

Второе направление запланированных реформ коснется программ. "Поскольку мы планируем приобрести новые виды вооружений, мы должны внедрить их в системы вузов, чтобы курсанты ознакомились с ними", - отметил он.

Помимо этого, есть договоренность с РФ о прохождении армянских курсантов обучения в российских вузах. Есть также договоренность о прохождении практики командного состава в воинских частях других стран, для того, чтобы имели навыки современного военного искусства и тактики.