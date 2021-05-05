Среда, 5 Мая 2021 16:16

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 5 мая в ходе совещания в министерстве здравоохранения, касаясь программы бесплатного оказания медобслуживания детей до 18 лет, заявил о том, что подавляющее большинство 18-летних юношей имеют проблемы со здоровьем.

"Об этом мы не говорили тогда, и сейчас нужно говорить с осторожностью. Еще в 2018 году мы зафиксировали, что подавляющее большинство 18-летних юношей, проходящих обязательное медобследование, имеют проблемы со здоровьем. Это один из самых больших провалов нашего государства", - завил он.

Как заметил Пашинян, решение данной проблемы относится не только к сфере здравоохранения, но и к сфере образования, поскольку оказание медпомощи в рамках госзаказа - лишь борьба со следствиями, а не с причиной. В данном контексте, он отметил важное значение надлежащего проведения уроков физической культуры в школах.