Среда, 5 Мая 2021 14:47

АрмИнфо. Для обеспечения нормального притока туристов в Армению необходимо обеспечить высокую долю вакцинированного населения республики, заявил и.о. премьер-министра Армении Нкол Пашинян 5 мая в ходе совещания в министерстве здравоохранения

Пашинян с удовлетворением отметил спад числа заражений коронавирусом. При этом он в очередной раз обратил внимание на необходимость проведения широкомасштабной кампании по вакцинированию. Вопрос, как подчеркнул и.о. главы правительства, имеет важное значение также с экономической точки зрения. "Есть все основания говорить о том, что в ближайшее время обязательным условием для путешествий станет факт вакцинирования. Армения подготовила электронную платформу, в рамках которой вакцинированным гражданам будут предоставлены соответствующие сертификаты", - сказал он.

По словам Пашиняна, в современном мире страны оцениваются по проценту вакцинированных граждан. "Страны с высоким процентом привитых граждан, считаются желаемым направлением для туризма",- указал он.

Никол Пашинян отметил, что в случае с вакциной от ковид, как и с другими известными миру вакцинами существует ряд спекуляций. "Говорят, что в мире при 200 млн. привитых зафиксировано несколько десятков нежелательных случаев. Думаю, что если дать 200 млн. людей выпить простой воды, их исследовать, могут быть подобные случаи", - сказал Пашинян. Как сообщил и.о. премьер-министра, по состоянию на сегодняшний день в Армении вакцинировано чуть более 5 тыс человек (на 29 апреля было привито 2 690 человек).

Между тем, как сообщает РБК, в ВОЗ посоветовали не ограничивать въезд в страны для невакцинированных. Комитет организации рекомендовал не делать подтверждение вакцинации обязательным условием для въезда в страны. В ВОЗ посчитали, что это усиливает неравенство, и напомнили о неравномерном распределении вакцин от COVID- 19.v