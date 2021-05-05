Среда, 5 Мая 2021 11:38

АрмИнфо.Намерение МИД России составить "список враждебных государств" естественным образом актуализирует для Армении следующий вопрос - кто же, в конце концов, наши враги и кто наши друзья? Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Ответы на данный вопрос многочисленны, противоречивы, приправлены конспирологией и вполне понятными эмоциями. Меж тем, как в реальности очень многое в будущем армянской государственности зависит именно от отсечения эмоциональности и подключения выверенных обоснований при поиске ответа на данный вопрос. К примеру, в том же российском "списке враждебных государств": США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания. Меж тем, врагов Армении среди них нет. Более того, со многими из них у нас прекрасные отношения", - подчеркнул он.

Примечательным Меграбян считает и отсутствие в списке "врагов России" врагов Армении в лице Азербайджана и Турции. В то же время эксперт подчеркнул, что обижаться за это на Москву Еревану явно не следует, поскольку в политике каждый играет за себя и как может. Соответственно, взамен непонятных и неуместных в данном случае обид и даже обвинений в "предательстве" Армении необходимо сделать вывод о том кто ей друг, а кто враг самостоятельно, отталкиваясь исключительно от собственных интересов.

На этом фоне, Меграбян отмечает, что уже превратившиеся в сущее зло для собственных народов, авторитарные диктатуры извращают и внешнюю политику своих стран, ставя ее на службу интересам собственного воспроизводства. И соответственно, зачастую строят внешнюю политику, по сути, не имеющую никакого отношения к реальным интересам данной страны. Естественным результатом чего является агрессия, неоимперские доктрины и стремление поместить собственную страну под крышу чужаков взамен на собственную неприкосновенность.

В подобных геополитических реалиях малые страны подобные Армении, согласно эксперту, не решив задачу по обеспечению собственной безопасности, при этом еще и воспринимаются в качестве "друга" одной такой страны, а еще и врагом другой. И что еще хуже часто по разным причинам лишаются возможности выбирать друзей и даже врагов самостоятельно.

"Констатировав после 44-х дневной войны, что "Россия нам друг, но Азербайджан и Турция не являются ее врагами", премьер-министр Пашинян констатировал факт. Но вся реальная ситуация вырисовывается лишь после добавления к этому факту несравнимо большей ценности для Москвы отношений с Баку и Анкарой, чем с Ереваном. Более того, ценность отношений с Арменией для РФ производна от ценности отношений с Азербайджаном и Турцией. Со всеми вытекающими для нас, не самыми приятными, но объективными последствиями", - подчеркнул он.

Обижаться за это на Москву, тем более обвинять ее в предательстве, согласно Меграбяну, в корне неверно. Взамен же всего это пустозвонства Еревану, по его мнению, просто необходимо начать, наконец, приходить к заключениям и понять, что враги Армении, те, кто считает врагом Армению - России не враги.

"В конце концов, констатация факта не является ни обвинением, ни претензией. Однако, здесь возникает еще один неминуемый и вполне закономерный вопрос - являются ли врагами Армении те, кого Россия считает своими врагами? Является ли врагом для Армении коллективный Запад? И вот здесь необходимо констатировать еще один факт - Запад, конечно, нам не враг. По очень простой причине - в силу полного отсутствия каких-либо враждебных действий в отношении Армении. И это также необходимо констатировать как факт. Без обид и, тем более, обвинений в предательстве", - подытожил Меграбян.