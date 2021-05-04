Вторник, 4 Мая 2021 14:48

АрмИнфо.То, что произошло осенью прошлого года в Арцахе, во многом стало итогом того, что в реальности Армении не удалось отказаться от обещаний, данных в свое время президентом страны Сержем Саргсяном. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении, директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Отталкиваясь от слов Ильхама Алиева, становится ясно, что Саргсян обещал Баку ни много ни мало как график сдачи территорий Арцаха. Естественно, без какого-либо уточнения будущего статуса Арцаха. Во имя справедливости необходимо отметить, что преемник Сержа Саргсяна Никол Пашинян также несет ответственность за произошедшее. Но придя к власти, Пашинян видимым образом хотя бы пытался изменить ход и логику переговорного процесса, возвратив туда Арцах, и восстановив всеобъемлющий вариант урегулирования, куда входил и вопрос статуса",

- подчеркнул он.

По оценкам аналитика, что вышло из всех этих предложений и намерений Пашиняна - тема для совершенно иного обсуждения. Что никоим образом не отменяет верность его утверждений о попытке вести переговоры с собственной точки. И согласно Сафаряну, также верно отметить, что даже после революционной смены власти в Армении перед новой властью немедленно оказался документ, подготовленный при Серже Саргсяне и с согласия Сержа Саргсяна.

В этом свете Сафарян считает сделанные пару дней назад Пашиняном

утверждения, согласно которым ситуация скатывалась к войне в

результате серьезных процессов начиная с осени 2015-го года, как

соответствующие реалиям. Напомним, что премьер, в частности, отметил

факт изменения содержания переговорного процесса осенью 2015-го и зимой 2016-го года.

"Отталкиваясь от имеющейся у меня информации, могу сказать что, утверждая о наличии процессов, предшествующих апрельской войне 2016 года, премьер Пашинян абсолютно прав. Более того, одним из данных процессов-катализаторов апреля 2016 года стало сделанное осенью 2015-го публичное обвинение Армении и Сержа Саргсяна Ильхамом Алиевым в невыполнении достигнутых договоренностей. И шагом, подтверждающим правоту Пашиняна о том, на что и когда согласился Серж Саргсян, должна стать публикация им же соответствующих документов", - подытожил Сафарян. -