Вторник, 4 Мая 2021 12:19

АрмИнфо. Сотрудники столичной полиции выяснили личность гражданина, совершившего акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди.

Как сообщает полиция Армении, им оказался 61-летний житель Еревана. Он был задержан 3 мая и дал признательные показания.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 29 апреля стало известно, что в Ереване вновь был осквернен памятник Махатме Ганди. Во всемирной паутине были растиражированы фотографии, на которых памятник был охвачен огнем. Днями ранее неизвестные забросали памятник куриными яйцами. Через некоторое время неизвестные отбили от постамента часть облицовки.

После этого инцидента МИД Армении выступил с заявлением, в котором осудил факт вандализма.

Напомним, что решение об установке памятника Ганди в Ереване было принято на заседании Совета старейшин 28 апреля 2020 года. Установку памятника приурочили к 150-й годовщине со дня рождения Ганди. Тогда сообщалось, что инициатива по установке памятника исходила от МИД Армении. Индийская сторона взяла на себя все необходимые расходы. За установку памятника проголосовали 43 члена Совета старейшин, двое воздержались. Памятник был установлен весной этого года в одном из столичных скверов.