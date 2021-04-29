Четверг, 29 Апреля 2021 19:15

АрмИнфо.На следующей неделе будут внесены изменения в решение правительства о карантине. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

В частности, она пояснила, что согласно изменениям, вакцинированным гражданам РА при въезде или выезде из страны более не станет необходимым сдавать ПЦР-тест. <Вакцинация - это важный шаг и способ освобождения от ограничений и возвращения к нормальным условиям жизни>, - подчеркнула она.

В этой связи министр напомнила о внедрении электронной системы, в рамках которой вакцинированным гражданам будут предоставлены соответствующие сертификаты. В результате, по словам Аванесян, можно будет забыть о режиме изоляции и свободно осуществлять въезд и выезд из страны.

По просьбе журналистов глава здравоохранительного ведомства коснулась и заявления главы правительства о вакцинации, отметив, что со стороны премьера не было слов о принуждении. <Был озвучен призыв начать с личного примера>, - заметила она.

Напомним, что Армения ранее импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской Спутник V. Накануне была получена очередная партия российской вакцины еще для 14 тыс. человек. Кроме того, Армения уже получила 100 тыс. доз китайской вакцины, которые предусмотрены для 50 тыс. человек. Препарат предоставлен Армении бесплатно, армянская сторона только организовала перевозку. Также есть предварительная договоренность о приобретении вакцины Novavax (США), однако не уточнены сроки и стоимость препарата.

Как ранее заявляла глава здравоохранительного ведомства Армении Анаит Аванесян, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения. По состоянию на сегодняшний день в Армении вакцинировано 2 690 граждан.

Отметим, что по положению на 11:00 29 апреля общее число заболевших в Армении коронавирусом составило 215 528 человек (22%), число выздоровевших достигло - 197 171 (91,5%), летальных исходов - 4 087 (1,8%). С момента вспышки пандемии в республике было проведено 979 060 тестов на коронавирус.