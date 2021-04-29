Четверг, 29 Апреля 2021 11:16

АрмИнфо.Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе телефонного разговора, обменялись мнениями о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта после боевых действий.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев изложил позицию Азербайджана, связанную с этим вопросом. Президент Азербайджана также подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе и довел до внимания позицию Баку, связанную с обеспечением долгосрочного мира. Собеседники провели обмен мнениями о дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ.

Во время телефонного разговора стороны подчеркнули важность развития демократических процессов, обеспечения прав человека, защиты и обеспечения политического плюрализма в Азербайджане.

Энтони Блинкен отметил, что 907-я поправка к <Акту о поддержке свободы> (эмбарго на продажу вооружения Азербайджану - ред.) временно приостановлена и в этом году. Алиев выразил признательность в связи с этим.

Меж тем ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента сообщает, что Энтони Блинкен отметил в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Госсекретарь США отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорно- карабахского конфликта в интересах народов в регионе", - обратили внимание в ведомстве.