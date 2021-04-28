Среда, 28 Апреля 2021 14:18

АрмИнфо.На новость о подготовке Францией и Россией конкретных общих инициатив в направлении стабилизации ситуации в Арцахе можно бы было вообще не обращать внимания, если бы не один важный момент - подготовку коллективным Западом к процессу "перезагрузки 2.0". Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт грузинского Центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе.

"В ноябре прошлого года русские всерьез рассчитывали отодвинуть Минскую группу ОБСЕ и остаться с Арменией и Азербайджаном наедине. Присутствие Турции в таком формате предполагалось Москвой исключительно в символическом плане. Но потом оказалось, что подобная конфигурация не устраивает ни Азербайджан, ни Турцию. В результате сегодня у меня лично складывается впечатление, что Москва вполне готова "вернуться в Минск", где вместо неудобной ей Анкары, ее ждут более комфортные в рамках этого кейса партнеры в лице Вашингтона и Парижа", - отметил он.

И Армения, при правильно поставленной политике, по прогнозам грузинского политолога, вполне может извлечь дивиденды из намечающегося процесса между Россией с одной и Францией с США с другой стороны. Весь вопрос здесь упирается в степень правильности и степени просчитанности в постановке данной политики.

Признание Геноцида армян президентом США Джо Байденом вызывает у Васадзе один главный вопрос - почему это произошло именно сейчас? Причина номер один, согласно политологу, - это то что Турция перестала быть абсолютно послушным сателлитом США, строит собственный проект, пытаясь стать независимой региональной силой. При этом, признание геноцида Байденом, на его взгляд, отнюдь не означает полного разрыва имеющихся американо-турецких отношений.

"Прежде всего, потому, что для любого регионального проекта встраивание в глобальные проекты является серьезным бонусом, залогом обеспечения его будущего успеха. Таких глобальных проектов на сегодня ровно два - евроатлантический и китайский. Причем последний является естественным противником тюркского проекта, который вынашивается в Анкаре. А во всех близлежащих регионах: на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке турки конкурируют не с евроатлантическим проектом, а с русским и иранским проектами. Кое-где с отдельными странами Запада", - подчеркнул он.

Второй причиной побудившей Байдена признать Геноцид армян, на взгляд Васадзе, является чрезвычайная неудобность Эрдогана как партнера для нынешней администрации США. Соответственно США сделают все, чтобы максимально ослабить Эрдогана и таким образом, решение Байдена по геноциду стало вполне ожидаемым ударом по турецкому президенту. Для Азербайджана все это, согласно грузинскому политологу, стало возможностью выразить поддержку Турции на всех площадках. При этом, процесс превращения Турции в главного гаранта безопасности Азербайджана уже запущен. Москва, конечно, будет сопротивляться, но Алиев и его окружение уже сделали свой выбор, отказываться от которого они не будут не при каких обстоятельствах.

Для Армении признание геноцида со стороны президента США, по оценкам Васадзе, стало некоей психологической "компенсацией" за военное поражение осенью прошлого года. И это, конечно, бонус для премьер-министра Пашиняна в преддверие внеочередных парламентских выборов. При этом, по его прогнозам, предпосылок для ухода Армении на Запад это, конечно, не создаст, поскольку Кремль подобного ухода ни за что не допустит.

"Для Москвы вопрос присутствия в Армении означает вопрос присутствия на всем Южном Кавказе. Именно поэтому русские из Армении ни за что не уйдут и свернут шею любому кто попытается делать телодвижения в противоположном направлении. И "любой" все это прекрасно понимает. Уход России из Армении возможен исключительно в условиях возникновения кризиса уровня 1917-го или 1991 года", - подытожил Васадзе.