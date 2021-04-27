Вторник, 27 Апреля 2021 13:31

АрмИнфо. Озвучивая претензии на территорию Армении и, тем более, угрожая реализовать эти претензии посредством военной силы, президент Азербайджана Ильхам Алиев откровенно блефует. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

"Убежден, что пойти на открытую военную агрессию против Армении с целью реализации собственного вымысла под названием "Зангезурский коридор" в Азербайджане не осмелятся. В конце концов, этого "коридора" нет ни в одном документе - в трехстороннем заявлении от 9 ноября есть лишь пункт о необходимости обеспечения сухопутной связи между Нахиджеваном и, собственно, Азербайджаном. Чем и пытается воспользоваться с целью реализации собственных возросших аппетитов Алиев", - считает он.

Алиев на днях в очередной раз заявил, что "Азербайджан исполнит задачу по реализации Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет", пригрозив в случае отказа Еревана идти навстречу собственным желаниям решить вопрос силой. Охарактеризовав заявления Алиева как провокационные и противоречивые, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Азербайджан говорит о "Зангезурском коридоре", то руководство Армении может говорить о Нахиджеванском коридоре или коридоре для Армении через север Азербайджана.

Немаловажным фактором в пользу несбыточности мечтаний Алиева иранист считает позицию России и Ирана относительно наполеоновских планов азербайджанского династа. По его оценкам, ни Москва, ни Тегеран в реализации давних и сокровенных мечтаний турецко-азербайджанского тандема не заинтересованы. Поскольку речь идет о части большого пантюркистского проекта с конечной целью выхода Турции на Центральную Азию. В этом свете, ничего кроме как ожидаемой критики подобных планов Алиева Восканян из Москвы и особенно Тегерана не ожидает.

Согласно иранисту, подобная критика в адрес Азербайджана уже зазвучала из Тегерана. В этом свете, он отметил аналитические статьи с соответствующим содержанием и экспертным мнением в иранских изданиях Fars и Mehr. Красной чертой Тегерана на пути пантюркистских устремлений Анкары и Баку Восканян считает именно территориальную целостность Армении. По его оценкам, в случае реализации эфемерных планов Алиева "Зангезурский коридор" будет проходить через самый юг Армении, через приграничный с ИРИ Мегри, что может стать помехой прямому сообщению между Ираном и Арменией. Что в Тегеране очень хорошо понимают и уже отрезвляют Алиева с его мечтами напоминанием о геополитических реалиях.