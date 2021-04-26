Понедельник, 26 Апреля 2021 19:03

АрмИнфо.Как это ни парадоксально, но после войны появились новые весомые предпосылки для развития отношений между Иерусалимом и Ереваном. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил известный израильский политолог и общественный деятель Авигдор Эскин.

Политолог отметил, что спустя полгода после 44-х дневной войны появились сведения о возможности возвращения посла Армении в Тель-Авив. Незадолго до нее в Израиле было открыто армянское посольство, но с самого начала боевых действий посол был отозван.

Как напомнил Эскин, в ходе войны в Ереване обвинили Израиль в продаже оружия Азербайджану. Воцарилась атмосфера взаимных претензий: Израиль винил Армению в отказе от налаживания отношений на протяжении почти трех десятков лет и военном сотрудничестве с Ираном, а Армения выражала недовольство контрактом по поставке оружия Азербайджану.

На этом фоне, как подчеркнул политолог, при всех льготах и выгодах от сотрудничества с Азербайджаном Израиль не сумел никак продвинуться в направлении политического сотрудничества. То есть, стратегическое взаимодействие по Ирану продолжается и имеет обоюдную заинтересованность, продажа Азербайджаном нефти и закупка вооружения тоже оказались экономически выгодными, но антиизраильская позиция Баку во всех международных организациях ничуть не претерпела поправок. Более того, Азербайджан и сейчас отказывается от установления дипломатических отношений с Израилем.

Интересно, как считает Эскин и то, что Иерусалим очень холодно отнесся к попыткам Турции начать налаживание отношений. В Израиле не исключают продолжения экономического сотрудничества и возможности ограниченного политического взаимодействия. Но так, чтобы не повредить стратегическому союзу с Грецией, ведь недавно был подписан контракт между Афинами и Иерусалимом на 1.65 миллиардов долларов, в рамках которого Израиль усовершенствует ВВС Греции. Израиль также не будет рисковать своими дружественными отношениями с арабскими странами, находящимися в состоянии конфронтации с Эрдоганом.

Что касается Армении, то по его убеждению, ни один эксперт не станет спорить с тем, что отказ армянского Министерства Обороны от закупки израильского усовершенствованного вооружения в 2015 году была ошибкой. Сейчас армии требуется срочная модернизация, и Израиль может быть естественным адресом. Возможно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, высоких технологий и медицины.

В Ереване также обратили внимание на позицию Тегерана в ходе войны, когда духовный лидер Ирана прямо призвал к полному отказу Армении от Карабаха. Вот и выходит: дружественный Израилю Азербайджан отказывается установить с ним дипломатические отношения, а Армения готова сделать это. А дружественный Армении Иран призывает к полному отторжению от Армении Арцаха в то время, как Израиль всегда подчеркнуто нейтрален. Такие абсурды требуют исторической корректировки.