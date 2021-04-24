Суббота, 24 Апреля 2021 14:55

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 24 апреля посетил мэрию Еревана и принял участие в церемонии открытия выставки "Арцах: наследие под угрозой".

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в мероприятии также приняли участие спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян, председатель Сената Франции Жерар Ларше, министр иностранных дел Ара Айвазян, мэр Еревана Айк Марутян, а также представители международных делегаций, посетивших Ереван с визитом по случаю 106-й годовщины Геноцида армян и послы различных государств, аккредитованных в РА.

Выставка "Арцах: Наследие под угрозой" представляет более 120 фотографий, представляющих историческое и культурное наследие Арцаха, первые книги, изданные в Шуши, рукописи и ковры, созданные в Арцахе.

На выставке также представлены фотографии из архива Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Фонда изучения армянской архитектуры, архива памятника Самвела Карапетяна и Матенадарана имени Месропа Маштоца.

Выставка сопровождается короткими видеороликами о нескольких исчезающих ценностях: Дадиванке, Цицернаванке, Церкви Газанчецоц, Тигранакерте, монастыре Катаро, Гандзасаре и Майраберде.

Выставка "Арцах: наследие под угрозой" была организована в рамках Комитета культурной дипломатии при МИД РА. Она будет открыта до 2 мая.