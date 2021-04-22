Четверг, 22 Апреля 2021 12:47

АрмИнфо.Учитывая отсутствие особого влияния голосования российской делегации в ПАСЕ на формирование повестки ассамблеи, я не считаю оправданным ажиотаж, поднятый вокруг этой темы в Армении.

Подобное мнение, комментируя итоги голосования в ПАСЕ по включению в повестку весенней сессии вопроса возвращения Азербайджаном армянских пленных, выразил АрмИнфо депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян.

В ходе голосования в ПАСЕ 20 апреля 5 из 12 членов российской делегации проголосовали "против", остальные семь воздержались по вопросу о необходимости обсуждения в ходе весенней сессии ПАСЕ вопроса об армянских пленных в Азербайджане. "Против" проголосовала азербайджанская делегация - 6 человек, 8 из 9 членов турецкой делегации, и по одному делегату от Сербии и Венгрии - всего 21 делегат. "За" обсуждение вопроса проголосовало 93 парламентария, еще 18 воздержались.

По словам руководителя армянской делегации в ПАСЕ Рубена Рубиняна, по итогам его беседы с российским коллегой Петром Толстым выяснилось, что произошедшее стало результатом коммуникационной проблемы. "Толстой заявил, что они подтверждают позицию России о необходимости немедленного возвращения армянских военнопленных по принципу <все на всех>. Он также сказал мне, что они соответствующими выступлениями подтвердят эту свою позицию", - подчеркнул Рубинян.

В целом, парламентарий считает важным обратить внимание не на итоги отдельного голосования в ПАСЕ, а на российскую политику в отношении Армении и всю кавказскую политику Москвы поствоенного периода. Бабаджанян считает необходимым оценивать данную политику, отталкиваясь не от эмоций, а исключительно прагматических политических интересов. Причем, как России, так и самой Армении.

В этом свете, он убежден, что международное сообщество совершенно не заинтересовано в оказании Армении поддержки в решении важнейших вопросов. Что в первую очередь обусловлено пониманием перспективы, в которой Ереван использует это содействие для решения вопросов, важных для России. Поскольку в понимании армянской политической элиты, более того, на национальном уровне стратегическим союзником, единственным спасителем Армении является Россия, а не международное сообщество.

"В этом свете, прежде чем обращаться к миру за содействием в гуманитарных вопросах регионального военно-политического значения, нам необходимо проделать значительную работу с международным сообществом для создания общей среды интересов. К примеру, так как это делается в случае с Россией. В противном случае международное сообщество просто продолжит руководствоваться практической оценкой реалий. Хотя бы в том же вопросе скорейшего освобождения наших пленных", - прогнозирует парламентарий.