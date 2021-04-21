Среда, 21 Апреля 2021 16:46

АрмИнфо. События в Карабахе доказали, что понятия замороженный конфликт не существует. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь с видео посланием к участникам вебинара "Значимость сотрудничества Турции, Румынии и Польши на фоне вызовов в сфере безопасности, сопряженных с пандемией".

При этом турецкий министр выразил убеждение, что международное сотрудничество и солидарность особенно важны сегодня, когда мир столкнулся с целым рядом вызовов и проблем. "В непосредственной близости от границ Турции расположены очаги конфликтов и противостояния. События в Карабахе доказали, что понятия замороженный конфликт не существует. Подобного рода кризисы являются угрозой для безопасности и стабильности во всем Черноморском регионе", - подчеркнул глава дипломатии.

При этом он указал на то, что Черное море даже в период Второй мировой войны не было зоной противостояния, это благодаря балансу, обеспечиваемому в связи с неукоснительным выполнением требований Конвенции Монтрё. Чавушоглу заверил, что официальная Анкара, прозрачно и объективно соблюдает требования конвенции по проливам от 1936 года. При этом он отметил, что одной конвенции Монтрё недостаточно для обеспечения стабильности в регионе. "Рост напряженности беспокоит все страны региона. Стороны не должны допускать провокаций. Нам нужно много работать с тем, чтобы дипломатия и диалог стали приоритетными инструментами", - подытожил Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.