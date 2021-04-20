Вторник, 20 Апреля 2021 14:35

АрмИнфо.Открытие бакинского “Парка военных трофеев” демонстрирует утерю азербайджанской политической элитой последних остатков адекватности.

Мы во всей красе видим у них, вызванное итогами прошлогодней войны, головокружение. И, на мой взгляд, ни к чему хорошему руководство Азербайджана это головокружение не доведет. Подобное мнение выразил АрмИнфо член парламентской фракции “Мой шаг” Микаэл Золян.

12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Баку "Парк военных трофеев", где наряду с подбитой армянской техникой издевательски изображены армянские военные, а также каски погибших армянских военных. Некоторые из них "прикованы командирами к орудиям, чтобы предотвратить их бегство с фронта".

“На мой взгляд, “Парк военных трофеев” и все сопутствующие шоу, в том числе с участием азербайджанского президента Ильхама Алиева, мягко говоря, не будут способствовать реализации планов Баку. В первую очередь в силу наглядной демонстрации руководством страны армянофобии, расизма и ксенофобии. Это все означает одно – армянин по национальности жить в Азербайджане, под властью руководства Азербайджана просто не может”, - считает он.

Именно поэтому официальный Баку, согласно оценкам Золяна, упорно продолжает твердить о завершении разрешения карабахского конфликта. Тем самым руководство Азербайджана, на его взгляд, пытается закрепить собственную точку зрения, согласно которой Арцах является территорией Азербайджана. И, соответственно, все, что происходит на этой территории, есть его внутреннее дело. Тем не менее, один лишь последний призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ о возобновлении переговоров, по оценкам парламентария, уже является свидетельством тщетности надежд Баку на то, что карабахский конфликт уже разрешен.

“Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, таким образом, ясно дали понять Алиеву, что его надежды – лишь надежды и ничего общего с реалиями, основанными на международных подходах к разрешению подобных конфликтов, не имеют. Наличие проблемы, неразрешенность конфликта сегодня очевидна всем, кроме, пожалуй, Азербайджана. С точки же зрения защиты прав человека, все последние события в очередной раз доказали невозможность проживания армян в Азербайджане. И угроза геноцида в отношении армян делает невозможной перспективу обретения Баку власти над Арцахом”, - подытожил Золян.