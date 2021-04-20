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АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел РА состоялась пятая встреча экспертов по обсуждению проекта соглашения о создании международного транспортного коридора "Персидский залив-Черное море".
Как сообщает перс-служба МИД РА, во встрече приняли участие делегации Армении, Болгарии, Грузии, Греции и Ирана.
Со вступительным словом выступили заместитель министра иностранных дел РА Гагик Галачян и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Армен Симонян.
Делегаты пяти государств-участников подтвердили свою заинтересованность в разработке и подписании соглашения.
В ходе встречи были упомянуты положения, не согласованные на предыдущем заседании по проекту соглашения. Подписан протокол, предусматривающий проект соглашения О создании международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". Стороны договорились о проведении следующей встречи экспертов в Болгарии для завершения обсуждений.
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